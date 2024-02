PlayStation Plus: novità e promozione pacchetti del mese

Qui sotto le novità del mese di febbraio per PlayStation Plus:

I giocatori che hanno effettuato la sottoscrizione al servizio in abbonamento, fino al 14 febbraio, possono godere di una speciale scontistica su Direct.PlayStation.com . Acquistando due o più articoli dallo store online ufficiale targato PlayStation, per un valore superiore a 100€, verrà applicato uno sconto del 15% sul totale. Un’occasione perfetta per trascorrere un San Valentino a tutto divertimento insieme al proprio “giocatore 2” o per scegliere il regalo perfetto per la Festa degli innamorati, selezionandolo tra le principali periferiche e la vasta gamma di giochi dell’ecosistema PlayStation!

Dal 6 febbraio, Marvel’s Spider-Man 2 si è aggiunto al già vastissimo catalogo di titoli in versione di prova, disponibile per tutti gli abbonati al piano Premium di PlayStation Plus! L’ultima fatica di Insomniac Games, che vede Peter Parker e Miles Morales alle prese con la duplice minaccia rappresentata da Kraven e dal terrificante Venom, può essere giocata per un tempo limitato di 2 ore: i trofei e i progressi ottenuti nella versione di prova potranno essere mantenuti in caso di acquisto del gioco completo.

libreria di titoli, Sempre dal 6 febbraio (fino al 4 marzo) gli abbonati a PS Plus possono arricchire la propriasenza costi aggiuntivi, con: Foamstars , il competitivo e coloratissimo sparatutto per party online di Square Enix, che debutta in esclusiva su PlayStation Plus

Rollerdrome , un potente mix di pattini e sparatorie dallo stile artistico

Steelrising che offre un GDR d’azione con protagonisti degli automi.