Botany Manor: annunciata la data d’uscita dell’esplorativo ad enigmi sulla botanica

Ieri si è tenuto il Whitethorn Winter 2024 Showcase, dove sono state mostrate le novità in arrivo per il publisher statunitense: tra i diversi annunci, la data di Lake su Switch (15 febbraio), e la data di Botany Manor, esplorativo ad enigmi sulla botanica in sviluppo da parte di Balloon Studios. Sarà disponibile dal 9 aprile su PC, Nintendo Switch e Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Botany Manor è un gioco esplorativo a enigmi in cui interpreti la botanista in pensione Arabella Greene.

Caratteristiche

Botany Manor è ambientato nel diciannovesimo secolo, un tempo di grandi scoperte scientifiche.

Esplora completamente uno storico maniero inglese e i suoi dintorni. Ci sono molte stanze e giardini da scoprire, ubicati all’interno della bellissima campagna circostante. Botany Manor è un luogo rilassante e piacevole: fermati pure a odorare il profumo delle rose.

Gli enigmi che risolverai in Botany Manor riguardano la crescita delle piante. Trova i semi, piantali e porta i tuoi germogli nell’ambiente giusto.

Le piante che devi coltivare sono pignole e per trovare l’habitat ideale potrai aver bisogno di trovare delle soluzioni creative. Ci sono molti oggetti interattivi disseminati per tutta la casa che ti aiuteranno a raggiungere il tuo scopo.

Per scoprire l’habitat ideale di ciascuna pianta, dovrai raccogliere informazioni ispezionando indizi come poster botanici, giornali, lettere, quadri e cartoline. In Botany Manor, letteralmente ogni cosa in cui ti imbatterai potrà esserti utile nelle ricerche.

Stanza dopo stanza, scoprirai tante cose sulla vita e la professione di Arabella, oltre alle sfide che ha dovuto affrontare in quanto donna durante tutta la sua carriera scientifica.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.