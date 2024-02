Microsoft risponde all’FTC sui licenziamenti

Microsoft ha risposto alle affermazioni della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti, secondo cui la decisione di procedere a licenziamenti di massa nella sua divisione giochi contraddice le dichiarazioni fatte in tribunale su come avrebbe gestito Xbox dopo l’acquisizione di Activision Blizzard.

A gennaio Microsoft ha annunciato l’intenzione di tagliare 1.900 posti di lavoro tra Xbox, Bethesda e Activision Blizzard, pari a circa l’8% dei 22.000 dipendenti della divisione giochi.

In una denuncia inviata mercoledì alla Corte d’Appello del 9° Circuito degli Stati Uniti, la FTC sostiene che questa mossa è “incoerente con il suggerimento di Microsoft a questa Corte che le due società opereranno in modo indipendente dopo la fusione”.

Gli avvocati di Microsoft hanno risposto alla richiesta della FTC, affermando che le sue “affermazioni fattuali sono incomplete e fuorvianti”.

In una lettera inviata a VGC, gli avvocati di Microsoft sostengono che Activision Blizzard aveva in programma licenziamenti su larga scala anche se l’acquisizione non fosse andata in porto, osservando che i tagli di posti di lavoro si sono verificati in tutto il settore.

“Coerentemente con le tendenze più ampie dell’industria videoludica, Activision stava già pianificando l’eliminazione di un numero significativo di posti di lavoro mentre operava ancora come società indipendente“

“Il recente annuncio non può quindi essere attribuito interamente alla fusione”.

In una dichiarazione separata, un portavoce di Microsoft ha dichiarato sempre a VGC: “Nel continuare a opporsi all’accordo, la FTC ignora la realtà che l’accordo stesso è sostanzialmente cambiato.

“Da quando la FTC ha perso in tribunale lo scorso luglio, Microsoft è stata obbligata dall’autorità britannica per la concorrenza a ristrutturare l’acquisizione a livello globale e quindi non ha acquisito i diritti di streaming cloud dei giochi di Activision Blizzard negli Stati Uniti.

“Inoltre, Sony e Microsoft hanno firmato un accordo vincolante per mantenere Call of Duty su PlayStation a condizioni ancora migliori di quelle che Sony aveva in precedenza”.