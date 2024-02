No Rest for the Wicked: l’accesso anticipato arriverà nel secondo trimestre del 2024

Moon Studios, il team della serie Ori, è alle prese con lo sviluppo di un action-RPG dark fantasy, No Rest for the Wicked, annunciato ai The Game Awards di dicembre. Inizialmente si parlava dell’uscita della versione in accesso anticipato per l’inizio del 2024, ma ora il periodo slitta un pochino più avanti.

In un recente report fiscale trimestrale intatti, Take-Two Interactive, società madre di Private Division – publisher di No Rest for the Wicked – ha indicato il lancio del gioco in accesso anticipato su PC per il secondo trimestre del 2024, il che significa che è stato sostanzialmente posticipato di un trimestre. Non è stata menzionata una data di uscita specifica, ma ricordiamo che, come detto al suo annuncio, ulteriori dettagli sul gioco saranno svelati il 1° marzo: vedremo dunque in quell’occasione quali novità arriveranno.

Quando sarà lanciato in accesso anticipato, No Rest for the Wicked sarà disponibile solo su PC. Al momento dell’uscita completa (che al momento non è ancora stata stabilita), il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Qui sotto le caratteristiche del gioco, dalla pagina Steam, mentre invece a questo link, qualora vogliate, la nostra anteprima:

Brutali combattimenti di precisione. Affina le abilità di combattimento con un sistema che ti sfida a compiere azioni pensate e strategiche. Affronta creature raccapriccianti, soldati nemici e temibili boss in combattimenti tesi e cruenti. Senti il peso e la velocità di ogni arma eseguendo serie di mosse specifiche. Incanta gli armamenti con le rune, realizza armature rare e crea personaggi su misura per il tuo stile di gioco.

Una saga epica e umana. Lasciati trasportare da una storia matura e cupa, ambientata sulle inospitali coste dell’isola di Sacra. Astuti governanti e feroci ribelli si contendono il trono, mentre un’antica piaga si abbatte sulla terra, trasformando gli abitanti in mostri.

Un mondo curatissimo. Scopri un dipinto che prende vita: ammira il suggestivo mondo costruito minuziosamente con un’incredibile attenzione ai dettagli in uno stile artistico unico e intramontabile. La bellezza traspare da ogni fotogramma, a partire dai giochi di luce delle Praterie del bassopiano, alle ombre contorte e imbrattate di viscere del Passo innominato. Ogni nuovo luogo ospita persone, difficoltà, tesori nascosti e segreti da svelare.

Un attimo di tregua. Concediti una pausa nella città di Sacrament, acquistando una tenuta e arredandola a tuo piacimento. Pesca lungo le coste e dissoda e coltiva la terra per ottenere gli ingredienti necessari a preparare pasti che reintegrano la salute e aumentano le statistiche. Vai a conoscere i tanti commercianti e abitanti della città e riporta Sacrament al suo antico splendore.

Multigiocatore online: Condividi il tuo mondo e i tuoi progressi giocando con un massimo di tre amici nella modalità cooperativa online della campagna. Potranno condividere con te ogni missione, boss e metro quadrato dell’isola di Sacra… oppure potranno partire all’avventura come più preferiscono.