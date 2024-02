Take Two Interactive: il CEO Strauss Zelnick afferma che “non ci sono piani di licenziamento”

Sappiamo bene che in questo periodo l’industria del gaming sta vivendo una situazione difficile sul versante licenziamenti, ma Take Two Interactive, uno dei più grossi publisher dell’industria, sta cercando di evitarla. A seguito del recente report fiscale, l’amministratore delegato Strauss Zelnick ha dichiarato a Variety: “Non abbiamo in programma licenziamenti.”

“La nostra maggiore voce di spesa è il marketing, quindi abbiamo l’opportunità di ottimizzare molte spese che non coinvolgono il nostro personale: le spese di marketing e di terze parti, i costi dei fornitori e simili possono essere ottimizzati. Siamo una grande azienda, quindi ci siamo sempre vantati di essere la società più efficiente nel settore dell’intrattenimento”.

Take-Two ha anche rivisto le sue previsioni di fatturato netto per il resto dell’anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2024, portandole a circa 5,25-5,3 miliardi di dollari (da 5,45-5,55 miliardi di dollari). In una recente lettera agli azionisti si legge che l’azienda “sta attualmente lavorando a un significativo programma di riduzione dei costi in tutta la sua attività per massimizzare i margini e al contempo investire per la crescita”.

I risultati completi per l’anno fiscale 2023 mostrano un aumento significativo delle entrate in seguito all’acquisizione di Zynga da Parte di Take Two Interactive. Però, le perdite nette sono state pari a 1,12 miliardi di dollari. Solo nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023, l’azienda ha generato perdite nette per 610 milioni di dollari (rispetto all’utile netto di 111 milioni di dollari dell’anno precedente).