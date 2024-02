Hideo Kojima torna su YouTube parlando di Death Stranding 2, Physint e OD

Oggi 9 febbraio Hideo Kojima è tornato con la sua serie YouTube “HideoTube” dopo sette anni. L’episodio, della durata di 50 minuti, ha visto approfondimenti sui prossimi giochi e progetti multimediali di Kojima Productions.

“Il programma include ulteriori approfondimenti sull’ultimo trailer del recentemente annunciato Death Stranding 2: On the Beach, i titoli recentemente annunciati OD e Physint (titolo provvisorio), il prossimo documentario Hideo Kojima: Connecting Worlds e anche il film live-action prodotto con A24″, la descrizione di Kojima Production sulla trasmissione.

“Questo speciale di 50 minuti si concentra su vari argomenti recentemente annunciati da Kojima Productions attraverso discussioni con Hideo Kojima e gli ospiti speciali, Risa Unai e Kenjiro Tsuda“.

Per quel che riguarda Physint, Kojima ha nuovamente sottolineato che “Sarà un gioco e un film allo stesso tempo. Ecco perché siamo stati alla Sony Pictures. Un nuovo gioco action di spionaggio. Naturalmente sarà un gioco. Tuttavia, se vostra madre entra e vi vede giocare a questo gioco, penserà che state guardando un film. Non so ancora fino a che punto possiamo spingerci”.

Ma cosa ha spinto il creatore di Metal Gear Solid a tornare al genere? “Beh, prima di tutto, dato che sono diventato indipendente, volevo fare qualcosa di nuovo con la mia IP. Quindi, per sfidare me stesso, ho realizzato prima Death Stranding. Poi, per creare un franchise, ho realizzato Death Stranding 2. E volevo fare qualcosa di ancora più nuovo, così ho iniziato a lavorare su OD.

“Da allora, ci sono state molte nuove idee. Ma negli ultimi otto anni, ogni giorno sui social media, da parte degli utenti di tutto il mondo, la gente mi ha chiesto di creare un altro Metal Gear e cose del genere“.

Tuttavia, nel 2020, durante la pandemia COVID-19, Kojima si ammala. Oltre all’isolamento, ha subito anche un intervento chirurgico. “E ho pensato: “Non ce la faccio più”. Ero al minimo e sentivo di non poter tornare a creare giochi. Ho anche scritto un testamento. E in quel momento ho capito che le persone muoiono. Ma l’anno scorso ho compiuto 60 anni. Ne compirò 70 tra dieci anni. Spero di non andare mai in pensione.

“Detto questo, se gli utenti lo desiderano così tanto, ho pensato di cambiare un po’ le mie priorità. Voglio ancora fare cose nuove, ma ho deciso di fare un gioco di azione e spionaggio”.

Kojima ha confermato che Death Stranding 2: On the Beach non è ambientato in Nord America. Non ha fatto sapere dove sia ambientato, ma ha confermato che si tratta di un continente diverso.

“È un continente diverso”, ha detto. “Non è più il continente americano. [Sam] sta andando lì per collegare la Rete Chirale. Se l’UCA ci va, trattandosi di un continente diverso, può essere considerata un’invasione. Pertanto, sarà un’entità privata a creare l’infrastruttura”.

Kojima ha anche fornito alcuni dettagli sulla Magellan, la nave che funge da base operativa per la Drawbridge, la nuova entità civile di Fragile, già citata, e che è stata mostrata nel recente trailer del gioco. Come spiegato da Kojima, la nave è in grado di spostarsi “immergendosi nel catrame e viaggiando sottoterra”.

E come funziona esattamente? Anche in questo caso, Kojima non ha fornito molti altri dettagli, anche se ha offerto alcune chicche sul ruolo che la nave svolgerà dal punto di vista del gameplay.

“Quando si collega la Rete Chirale, la nave può muoversi liberamente in quelle aree”, ha detto Kojima. “Una volta che l’avrete collegata da soli, potrete chiamare la nave e il vostro equipaggio sarà lì”.

Per quel che riguarda OD, Kojima ha fatto sapere che ancora non può rivelare nulla di nuovo, ha comunque sottolineato il fatto che il gioco sarà molto pauroso (ha mostrato una foto con Phil Spencer e il team Xbox durante la cerimonia Oharai), e che oltre a Jordan Peele ci saranno altri attori (da lui definiti “i Vendicatori”), che però ancora non può svelare e che sono i trattativa. E’ stata mostrata anche un’intervista all’attrice Sophia Lillis, che parla della sua esperienza.

Qui sotto potete vedere la puntata completa del format co Hideo Kojima, con anche la possibilità di mettere i sottotitoli.