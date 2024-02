Helldivers 2 raggiunge i 119 mila giocatori in contemporanea su Steam

Dall’uscita dell’ 8 febbraio, Helldivers 2 ha fin da subito fatto ottimi numeri, diventando ad esempio su Steam il gioco di un first party Sony con più giocatori in contemporanea già ieri 9 febbraio (con 81,840). I numeri sono in crescita, e oggi 10 febbraio, come riporta SteamDB, il picco raggiunto è di 119,117 giocatori, il che lo fa anche, ovviamente, il primo titolo Sony a superare i 100 mila giocatori in contemporanea sulla piattaforma Valve.

Ricordiamo che lo sviluppatore Arrowhead Game Studios ha recentemente rilasciato un hotfix per risolvere alcuni dei problemi più critici del lancio, tra cui crash e matchmaking. Lo sviluppatore intende inoltre rilasciare contenuti gratuiti post-lancio più avanti, sotto forma di nuovi biomi, nemici, obiettivi e aggiornamenti della storia, tra le altre cose.

Articoli Consigliati Starfield: leaker ritratta le parole sul suo arrivo su PS5 Hideo Kojima torna su YouTube parlando di Death Stranding 2, Physint e OD

Helldivers 2 è disponibile su PlayStation 5 e PC.