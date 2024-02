Starfield: leaker ritratta le parole sul suo arrivo su PS5

È stata una settimana che ha visto un forte scossone con le ripetute voci legate a Microsoft e all’eventuale arrivo delle sue esclusive anche alla console concorrenti: tra questi giochi vociferati, era presente anche Starfield, il titolo sci-fi di Bethesda, anche se ora qualche voce stia ritrattando le affermazioni date precedentemente.

Almeno questo è ciò che ha affermato su X il noto leaker NateTheHate. La scorsa settimana, dopo che XboxEra aveva riportato per la prima volta che il GDR Sci-fi era in arrivo su PS5, NateTheHate aveva appoggiato quelle affermazioni, ma ora ha dichiarato in un tweet che dopo aver “ricontrollato le informazioni” nel corso della settimana, crede che “le informazioni che suggerivano che Starfield fosse legato a PS5 erano false”.

Il leaker afferma di ritenere ancora accurate le sue precedenti informazioni su altri giochi first-party di Microsoft in uscita su più piattaforme.

Ricordiamo che alcune indiscrezioni, valutavano delle uscite multipiattaforma anche per Gears of War, Senua’s Saga: Hellblade 2 e Indiana Jones e il Grande Cerchio, mentre altre fughe di notizie dicevano che sia Hi-Fi Rush che Sea of Thieves sono destinati a PS5 e Switch. Resta da vedere per quali di questi titoli ci sarà veramente una versione per altre console.

Sapremo di più sicuramente quando Microsoft svelerà i suoi piani per Xbox in un evento di aggiornamento aziendale la prossima settimana, come annunciato da Phil Spencer.

Qui sotto i tweet del leaker NateTheHate.

For clarity: I'm only speaking for myself concerning Starfield, but new, updated info on my side suggests that Starfield is not destined for PS5. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) February 10, 2024