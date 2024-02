Final Fantasy VII Rebirth: Vincent e Cid non parteciperanno al combattimento

Final Fantasy VII Rebirth aggiungerà nuovi membri giocabili del gruppo come Red XIII (che è apparso come compagno controllato dall’IA verso la fine del gioco precedente) e Cait Sith, anche se non tutti i nuovi personaggi principali che verranno introdotti si uniranno al gruppo principale in combattimento. Ricordiamo che una demo del gioco è disponibile e che consente ai giocatori di giocare al primo capitolo del gioco, mentre un aggiornamento il 21 febbraio aggiungerà nuovi contenuti.

In precedenza, era stato confermato che sebbene sia Vincent Valentine che Cid sarebbero apparsi nel gioco, non sarebbero stati membri del gruppo completamente giocabili, in seguito a ciò la maggior parte presumeva che sarebbero apparsi come compagni controllati dall’IA come è successo per Red XIII nel Remake del 2020. Parlando con IGN, il director Naoki Hamaguchi ha chiarito che sebbene Vincent e Cid accompagneranno il gruppo nel loro viaggio dopo averli incrociati, non saranno affatto coinvolti nel combattimento. Di seguito la dichiarazione:

Sia Cid che Vincent accompagnano il gruppo nel loro viaggio e danno una mano, ma in realtà non partecipano alla battaglia come personaggi ospiti. Quindi non saranno davvero coinvolti nella tua lotta. Appariranno in varie parti della storia e in scenari in cui avranno un ruolo o ti aiuteranno o ti assisteranno in qualche modo, ma in realtà non combattono come personaggi ospiti in questo senso.

Ciononostante, Hamaguchi afferma che Final Fantasy VII Rebirth continuerà ad “approfondire” le loro storie individuali, principalmente attraverso missioni secondarie dedicate incentrate su di esse. “Approfondiamo i loro personaggi, non attraverso il sistema di battaglia, ma attraverso missioni secondarie in cui saranno il focus principale e imparerai molto di più su quei personaggi”, ha detto. Quindi è lecito ritenere che Vincent e Cid appariranno come personaggi giocabili nel terzo e ultimo capitolo della serie Final Fantasy 7 Remake di Square Enix ? Sembra certamente che sia così. “Se utilizzassimo tutti i personaggi giocabili nella seconda parte, perderemmo molte nuove sorprese e nuove esperienze per il giocatore nel terzo gioco”, ha detto Hamaguchi.

Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato per PS5 il 29 febbraio.