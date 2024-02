Final Fantasy VIII: pubblicato l’Opening Movie per il 25° anniversario del gioco

Square Enix per festeggiare il 25° anniversario di Final Fantasy VIII, l’ottavo capitolo della serie, ha pubblicato l’Opening Movie trailer del gioco. Il titolo è stato il primo della serie a essere localizzato in italiano. La trama narra le vicende di un gruppo di mercenari, guidati da Squall Leonhart, impegnati in un conflitto scoppiato a causa della strega Edea. Durante la sua avventura, Squall dovrà affrontare le sue paure di diventare un leader e si infatuerà di una delle sue compagne di squadra, Rinoa Heartilly. Inoltre, dal sito ufficiale dell’anniversario sono state rilasciate le informazioni sulle tre maghe Edea, Artemisia e Adel. Di seguito riportiamo il comunicato:

FINAL FANTASY VIII festeggia 25 anni dalla sua uscita l’11 febbraio 1999! Le maghe sono parte integrante della storia di FFVIII , quindi vorremmo introdurre tre maghe del gioco per celebrare questa importante occasione!

Una bellissima maga che improvvisamente diventa visibile al pubblico. Ingannando il presidente Galbadiano e uccidendolo durante la cerimonia che la annunciava come sua ambasciatrice, ella si concede il pieno controllo su Galbadia, sedendosi sul suo nuovo trono del potere.

Una terrificante maga proveniente da un lontano futuro, consumata da una rabbia infinita. Utilizzando quella che viene chiamata la “Junction Machine Ellone” – un sistema che invia la coscienza di una persona attraverso lo spazio e il tempo e in un’altra persona – prende il controllo delle streghe del passato in tutto il mondo nel tentativo di catturare l’omonima della macchina, Ellione, una donna dotata di poteri speciali.

Una maga che un tempo governava Esthar, il cui utilizzo egoistico dei poteri che aveva ereditato portò alla massiccia Guerra delle Streghe. Fu rinchiusa in criocontenimento al Sorceress Memorial e lanciata nello spazio, dove fu attentamente sorvegliata. Tuttavia, a causa dei piani di Artemisia per trovare un altro oggetto di possesso, viene nuovamente riportata sulla terra.

"If you come here… You'll find me. I promise."

Final Fantasy VIII first launched 25 years ago today: https://t.co/qDWG7xvcQz

What are your favourite moments from this stunning story? pic.twitter.com/lTcW1pE0yK

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) February 11, 2024