EA SPORTS FC 24 Prima Squadra delle stelle del Futuro e ICON disponibili

La prima squadra delle Stelle del Futuro di EA SPORTS FC 24, di Electronic Arts, è disponibile in-game. Questa squadra vanta talenti di età non superiore ai 23 anni che saranno disponibili attraverso gli Obiettivi o le Sfide Creazione Rosa. Inoltre, sono state presentate le prime Stelle del Futuro del gioco. Questi giocatori sono talenti calcistici di spicco, di età non superiore ai 23 anni, provenienti da tutto il mondo. Ogni giocatore è stato selezionato grazie alle sue impressionanti prestazioni in campo, che fanno pensare abbia tutte le carte in regola per diventare un’icona del gioco a livello mondiale. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

La prima delle due squadre (Squadra 1) vede Trinity Rodman (Washington Spirit), Jeremy Doku (Manchester City) e Lauren James (Chelsea FC) unirsi ai 14 giovani talenti del calcio selezionati da EA SPORTS FC per celebrare le stagioni d’esordio che li hanno portati al successo ed essere incoronati Stelle del Futuro. Quest’anno EA SPORTS FC non si limita a celebrare i talenti emergenti destinati a raggiungere i vertici del gioco, ma onora anche le precedenti giovani leggende del gioco con la squadra inaugurale di ICON Stelle del Futuro. La prima squadra di ICON comprende giocatori del calibro di Steven Gerrard, Clarence Seedorf e Robert Carlos. I giocatori di EA SPORTS FC 24 possono iniziare ad aggiungere le giovani superstar della prima squadra alle loro rose. Gli oggetti giocatori Stelle del Futuro possono ottenere un aumento della valutazione, che riflette la potenzialità del giocatore di divenire una futura stella del calcio. Di seguito la dichiarazione di Trinity Rodman, attaccante del Washington Spirit:

Sono incredibilmente emozionata e fortunata di essere stata nominata Stella del Futuro in questo gioco iconico con cui sono cresciuta. Sono onorata che EA SPORTS FC abbia riconosciuto il mio impegno e le mie performance fino ad oggi, e che lo stia riflettendo all’interno del gioco.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.