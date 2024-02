Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board: mostrate nuove tavole e minigiochi nel nuovo trailer

SEGA ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, la cui uscita in America e in Europa su Nintendo Switch è fissata al 26 aprile 2024. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia, qui sotto invece nuovi screenshot.

Nel nuovo video vengono mostrate ai fan le meccaniche di gioco principali di Sweep the Board!, con uno sguardo ad alcuni degli eventi e minigiochi da affrontare in partite fino a un massimo di 4 giocatori. Si svolge tutto su tavole dinamiche ispirate a luoghi dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tra cui la casa del tamburo, il monte Natagumo e il treno Mugen.

Articoli Consigliati What The Golf?: annunciata la data per PS4 e PS5 Helldivers 2: oltre 360.000 giocatori in contemporanea su PC e PS5

Ai giocatori vengono mostrati anche i “Dadi ammazzademoni”. Ogni spadaccino ammazzademoni vanta il proprio set di dadi, con effetti speciali unici legati al personaggio. Dopo l’uso si avvia un tempo di ricarica di 3 turni, motivo per cui è fondamentale sfruttarli con attenzione. Infine, quando un altro personaggio si unisce al gruppo, si possono usare i suoi Dadi ammazzademoni.

Per ulteriori informazioni sul gioco stesso, incluso un elenco di rivenditori dove è possibile preordinare l’edizione fisica, potete visitare il sito ufficiale

Questa la descrizione del gioco:

Gioca a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! in compagnia!

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA DIVENTA UN GIOCO DA TAVOLO : i luoghi memorabili dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , tra cui il monte Fujikasane, il treno Mugen, la casa del tamburo e Asakusa, diventano delle tavole! Tira il dado per avanzare lungo le caselle! Ogni tavola si può percorrere di giorno e di notte. Di giorno si affrontano eventi e minigiochi per prepararsi alla notte, durante la quale si cacciano e abbattono i demoni, con l’intento di diventare l’ammazzademoni più grande!

CONTROLLA I PERSONAGGI ICONICI : i giocatori possono scegliere i propri personaggi preferiti, tra cui Tanjiro, Zen’itsu, Inosuke e i nove pilastri! Ne󠄀zuko, che non può agire di giorno, appare come personaggio di supporto per aiutare i giocatori durante la partita!

AFFRONTA I DEMONI BRANDENDO IL JOY-CON : nei minigiochi in cui si affrontano avversari come il Demone delle mani, potrai agitare il Joy-Con per simulare gli attacchi della spada del sole!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.