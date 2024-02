What The Golf?: annunciata la data per PS4 e PS5

Già disponibile su PC, Switch ed Apple Arcade, What The Golf? ha ora una data anche per le console Sony. L’ironico titolo golfistico di Triband sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 14 marzo. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco, dal PlayStation Store:

Ricco di umorismo, giochi di parole e parodie strampalate, questo gioco ti farà mettere in discussione tutto ciò che pensavi di sapere sul golf! È una scanzonata parodia del famoso sport di precisione basata sulla fisica, in cui ogni livello rappresenta un nuovo sorprendente tipo di golf. I contenuti di WHAT THE GOLF? spaziano dall’essere geniali o esilaranti al diventare incredibilmente assurdi, tanto da farti chiedere “ma a che gioco sto giocando?”

NON SI TRATTA ESATTAMENTE DI GOLF

Racchiude molto di più! Ci sono gatti, divani, cavalli, automobili, televisori, tennis, cani, bandiere, case volanti, un fax… Tu lo pensi, noi lo golfiamo!

ESPLORA IL LABORATORIO

Cosa è successo nel laboratorio di golf? Perché si dice Buca in uno e non Casa in uno? È vero che non ci sono limiti a ciò che si può fare con il golf?

NON TI BASTA? CI PENSIAMO NOI

Controlla subito! Nuovi episodi sono già in uscita e vengono rilasciati più spesso di quanto credi.

Nevica: un’avventura epica piena di pizze e ananas

Sbuca nel nuovo mondo: golf, ora con le buche!

Sport sportivi: dove tutti gli sport sono il golf!

…e molti, molti altri!

AVVISO!

Questo gioco è stato realizzato da persone che non sanno una mazza di golf. NON migliorerà la tua tecnica!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.