Outbound: trailer d’annuncio del survival su camper

Oggi è stato pubblicato il primo trailer di Outbound, survival esplorativo open world ambientato in un futuro prossimo ma utopico, dove si inizia con un camper vuoto che poi verrà trasformato nella casa dei propri sogni. Il gioco è in sviluppo da parte di Square Galde Games, e avrà quest’anno una campagna Kickstarter. Il gioco sarà disponibile su Steam (periodo d’uscita non svelato). Potete vedere il trailer in fondo alla notizia, tramite IGN.

Questa la descrizione del gioco:

Outbound è un gioco di esplorazione open world ambientato in un futuro prossimo ma utopico. Inizierai con un camper vuoto e lo trasformerai nella casa dei tuoi sogni. Costruisci ed esplora secondo i tuoi ritmi. Recupera materiali, crea e automatizza la produzione, e aggiungi componenti modulari all’interno e sopra al tuo mezzo di trasporto. Sfrutta tecnologie sempre più avanzate e utilizza in modo efficiente l’energia per alimentare la tua dimora. Modifica la tua strategia per adattarti a nuovi paesaggi e mutevoli condizioni ambientali.

Ottieni energia

Alimenta il tuo camper elettrico con l’energia del sole, del vento o dell’acqua.

Costruisci

Costruisci la tua base mobile con un sistema modulare. Personalizza il tuo mezzo di trasporto con vernici, decorazioni e mobili per creare un luogo accogliente perfetto per i tuoi gusti.

Coltiva

Crea dei giardini per coltivare piante e funghi squisiti. Mangia i tuoi prodotti crudi oppure cuocili per soddisfare le tue necessità.

Crea e automatizza

Crea banchi da lavoro e strumenti utilizzando le risorse attorno a te. Migliora, collega e automatizza per produrre componenti più complessi.

Esplora

Esplora un pittoresco open world con una vasta gamma di biomi, risorse e segreti da scoprire.

Qui sotto potete vedere il reveal trailer.