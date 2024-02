Dead Cells: ex-lead designer contro Motion Twin per la fine del supporto

Il desinger di Dead Cells ha criticato il suo ex studio, affermando che la decisione di interrompere gli aggiornamenti del gioco è stata una “stronzata”.

Sébastien Benard è stato cofondatore di Motion Twin e ha lavorato con lo studio per 19 anni, durante i quali ha progettato Dead Cells, il Metroidvania uscito nel 2018. Ha poi lasciato Motion Twin nel marzo 2000 per fondare un nuovo studio.

Articoli Consigliati Banishers Ghosts of New Eden Recensione: a caccia di spettri Undisputed: debutta la modalità carriera

Dopo il successo di Dead Cells, Motion Twin ha voluto continuare ad aggiornarlo, pur passando al progetto successivo. Nel 2019, i membri di Motion Twin hanno fondato un nuovo studio, legalmente separato, chiamato Evil Empire (qui il loro tweet sulla fine del supporto), a cui è stata affidata la responsabilità di lavorare sugli aggiornamenti di Dead Cells.

Motion Twin ha recentemente annunciato che l’imminente aggiornamento 35 sarà l’ultimo, affermando che: “Dopo un’incredibile collaborazione durata cinque anni per portare contenuti aggiuntivi a Dead Cells, Evil Empire proseguirà con nuove avventure e non vediamo l’ora di vedere cosa si inventeranno”.

Tuttavia, mentre la dichiarazione di Motion Twin sembra essere il risultato di un accordo congiunto per terminare lo sviluppo degli aggiornamenti di Dead Cells, Benard ha pubblicato un messaggio sul server Discord ufficiale del gioco, che sembra far intendere che l’accordo sia stato meno amichevole.

Come riportato da PCGamesN, a Benard è stato chiesto da un utente il suo parere sulla situazione, e ha detto che dietro le quinte la decisione di Motion Twin ha influenzato negativamente Evil Empire.

“Visto che lo chiedete a me, direi semplicemente che [Motion Twin] ha fatto la peggiore stronzata immaginabile contro Dead Cells e [Evil Empire]”, ha scritto.

“Avendo visto in prima persona la situazione reale dietro le quinte, posso dire onestamente che sono felice di non farne più parte. La dichiarazione ufficiale è una totale stronzata di marketing, il modo in cui la situazione è accaduta è di tutt’altro livello”.

“Non avrei mai immaginato che il mio ex studio co-op si sarebbe rivelato così avida. Auguro il meglio a [Evil Empire] per le loro prossime cose, e spero che le persone che ci lavorano sopravvivano a questo improvviso taglio economico”.