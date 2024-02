Turbo Golf Racing: dopo l’accesso anticipato arriverà anche su PS5

Dall’estate 2022 in accesso anticipato (su Steam e console Xbox, anche su Game Pass), Turbo Golf Racing arriverà fra non molto con la versione 1.0. Il gioco do golf con le macchine, in sviluppo da parte di Hugecalf Studios pubblicato da Secret Mode, sarà disponibile dal secondo trimestre 2024 (dunque tra aprile e giugno) su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5. La versione per PlayStation 5 è stata annunciata oggi.

Questa la descrizione del gioco, a questo link, qualora vogliate, il nostro provato di prima che uscì in accesso anticipato:

Articoli Consigliati Xbox: gli aggiornamenti sul business verranno annunciati il 15 febbraio Dead Cells: ex-lead designer contro Motion Twin per la fine del supporto

Sfida golf 1 vs 1

Preparati al duello definitivo 1 contro 1, dove sarà la precisione a trionfare sulla velocità e potrai agguantare la vittoria solamente eseguendo un numero di tiri inferiore all’avversario. Analizza la pista dall’alto con l’esclusiva telecamera aerea, e scaglia la pallina più lontano che mai sfruttando la meccanica dello scatto potente. Metti alla prova le tue abilità golfistiche in partite normali o personalizzate!

Gara online da 8 giocatori

Affronta altri sette agguerriti avversari all’interno di una competizione in stile Grand Prix. Sfreccia, scatta e plana per riuscire a mettere la pallina in buca per primo. Passa sulle piattaforme turbo per lasciarti alle spalle gli avversari, superali grazie alle scorciatoie e utilizza gli oggetti raccolti in pista per mettergli i bastoni tra le ruote.

Prove a tempo

Lotta contro il tempo per ottenere stelle e sbloccare nuovi circuiti! Confronta i tuoi tempi migliori su ogni tracciato con quelli dei tuoi amici, o lotta per un posto di rilievo nella classifica globale!

Nuclei potenzianti e oggetti utilizzabili

Personalizza il tuo stile di gioco equipaggiando i Nuclei potenzianti che preferisci. Colpisci la pallina imprimendo più forza, effetto o rimbalzo, avvalendoti di potenti abilità per aggrapparti, congelare o attaccarti ad essa.

Personalizzazione

Distinguiti dalla massa grazie al tuo veicolo personalizzato. Divertiti con più di 1 miliardo di possibili combinazioni da sperimentare grazie a carrozzerie, palline, ruote, alettoni, verniciature e turbo personalizzabili!

Sfreccia in pista

Usa le ali, le ruote e l’astuzia per dominare il tracciato, sfruttando le piattaforme turbo e gli anelli turbo mentre eviti l’erba alta, i bunker di sabbia e gli alberi! Visita ambienti unici, inclusi antichi templi aztechi, paesaggi industriali e tracciati spaziali che sfidano le leggi della gravità!

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia l’arrivo di Turbo Golf Racing su PlayStation 5.