Xbox: gli aggiornamenti sul business verranno annunciati il 15 febbraio

La scorsa settimana i ripetuti rumor sui giochi Xbox che potrebbero finire su altre piattaforme hanno portato all’annuncio da parte di Phil Spencer di un evento business dedicato a chiarire la situazione. Oggi, sui profili social ufficiali della piattaforma Microsoft, è stata annunciata la data e l’orario.

Le novità arriveranno durante un edizione speciale dell’Official Xbox Podcast, che si terrà giovedì 15 febbraio, quando qui in Italia saranno le 21:00. A condividere le informazioni ci saranno Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty. Sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale.

Ricordiamo che tra i titoli rumoreggiati di quelli che potrebbero diventare multipiattaforma ci sono Hi-Fi Rush, Starfield, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Senua’s Saga Hellbalde 2, Sea of Thieves e Gears of War. Ovviamente rumor da prendere con le dovute pinze (su Starfield ad esempio un leaker ha ritrattato le sue dichiarazioni), e la cosa migliore da fare sarà dunque aspettare il 15 febbraio per le notizie ufficiali da parte di Microsoft.

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia l’evento.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

— Xbox (@Xbox) February 12, 2024