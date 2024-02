Airhead: disponibile, trailer di lancio del platform con enigmi

Da oggi 12 febbraio è disponibile Airhead, platform ad enigmi con protagonista un piccolo corpo e il tondo e rigonfio organismo che utilizza come testa. Il gioco, sviluppato da Octato e Massive Miniteam e pubblicato da HandyGames, è disponibile su PC (Steam, Epic Games Store e GOG), PlayStation 5, Xbox Series X/S e Luna. Arriverà successivamente su Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Airhead è un’avventura attraverso un mondo interconnesso e tentacolare, dove l’esplorazione, l’evoluzione e la risoluzione di intricati enigmi sono la chiave per il successo.

Giocate nei panni di Airhead, un piccolo corpo e il tondo e rigonfio organismo che utilizza come testa: Head. E nonostante Head si sta lentamente ma inesorabilmente sgonfiando, hai la possibilità di salvargli la vita.

Per farlo, dovete utilizzare i serbatoi d’aria per mantenere Head gonfio mentre esplorate il mondo in stile Metroidvania di Airhead, alla ricerca di abilità e potenziamenti sorprendenti che sbloccheranno nuove aree e rompicapi da superare.

Nell’avventura sta a voi scoprire il vero legame tra Head, i serbatoi d’aria e la tecnologia che dissemina il mondo, in modo da poter salvare Head a qualsiasi costo.

Esplorazione

Trovare la via nel mondo di Airhead non è sempre facile. Per salvare Head dovrete affrontare caverne buie, antiche strutture e altri luoghi misteriosi.

Lungo il percorso troverete nuove abilità, sbloccando nuove aree e rompicapi, e se andrete ancora più in fondo, chissà cosa troverete negli angoli nascosti del mondo.

Puzzle

Durante la vostra esplorazione vi imbatterete in numerosi enigmi che utilizzano l’ambiente, bizzarre creature e l’antica tecnologia per sfidare la vostra logica e creatività.

Il mondo è complesso, niente è come sembra, e dovrete padroneggiare le molte abilità di Airhead se volete avere una possibilità di salvare Head.

Companionship

Airhead e Head devono collaborare per raggiungere il loro obiettivo, e con il passare del tempo il loro legame e le loro capacità cresceranno. Cosa farete per preservare il loro legame?

E quando l’impatto delle vostre scelte diventerà chiaro, sarete disposti ad assumervi le conseguenze del salvataggio di un amico?

Storia

Un essere simbiotico, dipendente dalla propria fonte d’aria, viene fatto a pezzi da una macchina di origine sconosciuta. Incompleto, l’organismo simile alla testa viene lasciato morire, mentre perde lentamente aria.

Un corpo senza pretese, con l’istinto di aiutare gli altri, è testimone della tragedia. Senza pensare alle conseguenze, si porta sulle spalle il destino della sua nuova testa, diventando Airhead.

Ora, Airhead deve affidarsi ai serbatoi d’aria per mantenere la testa gonfia, mentre cerca in lungo e in largo la macchina che ha privato la fonte d’aria di Head. Tuttavia la macchina è solo una piccola parte di un insieme più grande, e Head potrebbe possedere un ruolo maggiore nel grande schema di quanto Body avrebbe mai potuto immaginare.

Caratteristiche:

Un meraviglioso stile artistico, che abbraccia colori vidi e ombre tetre.

Un’esperienza immersiva su una piattaforma 2.5D.

Esplorazione in un mondo in stile metroidvania, pieno di segreti e percorsi nascosti.

Enigmi impegnativi, esplorando la meccanica unica di una testa staccabile piena d’aria.

Una vasta gamma di potenti abilità da scoprire, ognuna delle quali dà accesso a nuove aree ed enigmi.

Una storia personale di compagnia, di scoperta e di responsabilità.

Una miriade di creature e macchine per ostacolarvi e aiutarvi nella vostra avventura.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Airhead.