Tekken 8 protagonista di una speciale live su Twitch con grandi ospiti

Tekken 8 è da pochissimo sul mercato eppure si è già conquistato una posizione di tutto rispetto nel panorama attuale del genere, con frotte di appassionati e tornei di ogni tipo, tra cui la sua presenza già annunciata agli EVO di giugno. Per parlare un po’ più approfonditamente di questo fantastico titolo e della rinascita generale del genere dei picchiaduro abbiamo organizzato una tavola rotonda, questo pomeriggio, sul nostro canale Twitch, dalle ore 15:00.

A condurre questo appuntamento Marco Lucio Papaleo, vicedirettore di GamesVillage e appassionato di fighting games, che ospiterà tre figure di spicco dello scenario italiano:

Articoli Consigliati Resident Evil è la serie più venduta di Capcom, Monster Hunter World più venduto Xbox: un leak anticipa i primi titoli in arrivo su PS5 e Switch, c’è anche Pentiment!

Jacopo Ierussi, Vice Presidente della FIDE – Federazione Italiana Discipline Elettroniche, Professore universitario, Fondatore JVGEM la prima esports agency verticale sui fighting games;

Fabrizio “Bode” Tavassi, player competitivo ed organizzatore dell’ “Only The Best”, il più noto torneo di fighting games in Italia;

Joshua “Ghirlanda” Bianchi, attualmente player competitivo dei Falcons e l’unico italiano ad essere arrivato Top 4 al Tekken World Tour;

Un’occasione unica per scavare più in profondità in un genere spesso sottovalutato nella sua complessità e nelle sue implicazioni nella scena e-sportiva: Tekken è molto più che uppercut e rupi da cui gettare le proprie nemesi, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in anteprima, che potete leggere (o rileggere) a quest’indirizzo.

Tekken 8, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, è sviluppato da Bandai Namco Studios Inc. esupera ogni limite precedente della serie sfruttando al massimo tutta la potenza della nuova generazione di console grazie all’Unreal Engine 5 per dare vita al suo capitolo più sbalorditivo e coinvolgente. Il seguito riprende la storia dopo la cruenta battaglia che ha portato alla sconfitta di Heihachi Mishima, concentrandosi su una nuova rivalità tra padre e figlio con la missione di Kazuya Mishima per il dominio del mondo che vedrà la fiera opposizione del protagonista Jin Kazama.