Splatoon 3: video, dettagli e screenshot del DLC Torre dell’Ordine

Nintendo ha pubblicato un trailer riassuntivo, nuove informazioni e screenshot per il contenuto scaricabile di Splatoon 3 “Expansion Pass – Torre dell’Ordine”, in uscita il 22 febbraio. Qui sotto il trailer (a questo link il nostro provato).

Qui sotto i dettagli:

In Side Order si veste i panni dell’Agente 8, un abitante di Inkopolis che si risveglia in un nuovo “mondo dell’ordine”, dove lo spettro dei colori va dal bianco a… un po’ meno bianco a… un po’ grigio a… beh, più o meno tutto qui. Cosa deve fare un Octoling? Trovare il modo di riportare un po’ di colore nel quadro, ecco cosa! Insieme a un drone che sostiene di essere Pearl, membro di Off the Hook, l’Agente 8 deve combattere per raggiungere la cima della Guglia dell’Ordine contro orde di nemici e ostacoli sorprendenti.

Ad ogni piano della Guglia ci sono obiettivi che cambiano ad ogni tentativo e che diventano tanto più difficili quanto più si sale. Gli obiettivi possono includere la sconfitta dei nemici, la protezione di aree specifiche per un determinato periodo di tempo e il superamento di altre sfide di abilità. Utilizzate i gettoni colorati che ricevete per personalizzare la Palette a vostro piacimento, con potenziamenti come l’aumento della velocità di fuoco, l’aumento del danno e altro ancora. Se non riuscite a raggiungere la vetta dovrete ricominciare da capo, ma i gettoni colorati che raccoglierete saranno convertiti in una valuta che potrà essere scambiata con alcuni utili potenziamenti permanenti. Questi potenziamenti potrebbero darvi la possibilità di raggiungere la vetta la prossima volta.

Progettato per essere rigiocato più volte mentre si aggiorna l’Agente 8 con potenti (e colorate) abilità, Side Order è un modo divertente e stimolante per aumentare le proprie abilità in Splatoon, sia per i nuovi arrivati che per i veterani.

E queste abilità dovranno essere ben affilate perché il 1° marzo verrà lanciata una nuova “Stagione Fresca” di Splatoon 3. Questa stagione porta con sé nuove funzionalità multigiocatore, come la fase di battaglia “Marlin Airport” e la fase “Bonerattle Arena” Salmon Run, nuove armi come le varianti brella e dualies e nuovi oggetti aggiuntivi come il Fizzbang che può essere utilizzato durante le Splatfest.

Qui sotto la galleria degli screenshot.

Inoltre, è stato pubblicato il trailer della Stagione Fresca, che inizia il primo marzo.