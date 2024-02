Hearthstone festeggia i suoi 10 anni con l’anno del Pegaso

Nel 2014 usciva Heartstone, il gioco di carte targato Blizzard ambientato nel mondo di Warcraft. E ora, per i 10 anni, il 19 marzo, si festeggia con Harth Maltoforte e l’intero team il lancio dell’Anno del Pegaso e di un nuovo set Principale (con alcuni volti noti di Warcraft). Da oggi 13 fennraio arriverà una carta regalo per ogni classe, e ci sarà l’evento del decimo anniversario dal 27 febbraio al 19 marzo, per guadagnare versione dorate delle carte dono e una moneta di compleanno speciale.

Qui sotto i dettagli ufficiali, a questo link il post dal blog:

Articoli Consigliati WWE 2k24: nuovo trailer, “Showcase of the Immortals” Splatoon 3: video, dettagli e screenshot del DLC Torre dell’Ordine

UN REGALO PER OGNI CLASSE

Nessun compleanno può dirsi tale senza regali! Il 13 febbraio, ogni giocatore riceverà una carta in regalo per ogni classe, grazie alla quale potrà scoprire una delle tre Magie iconiche della classe. Preparati a ricevere 11 regali!

Ma non è tutto… Ti presentiamo Harth Maltoforte! Il volto e la voce della Locanda ha finalmente una carta personale! In qualità di servitore Leggendario Generico versatile, sostituirà le carte nella tua mano con carte iconiche del passato di Hearthstone. Questo sì che è un degno avversario!

La festa si arricchisce di un evento per il 10° anniversario dal 27 febbraio al 19 marzo. Completa le sfide per guadagnare le versioni Dorate delle carte Dono e una moneta di compleanno speciale.

TI DIAMO IL BENVENUTO NELL’ANNO DEL PEGASO

Le lancette dell’orologio compiono un altro giro e inaugurano l’Anno del Pegaso.

Per la prima volta nella storia di Hearthstone, la colonna sonora del gioco sarà disponibile per i giocatori! A partire dall’11 marzo, potrai ascoltare la musica che conosci e ami del gioco ovunque tu voglia. Inoltre, non perderti le altre pubblicazioni nel corso dell’anno.

NUOVO SET PRINCIPALE E CROSSOVER

Con il nuovo anno arriva un nuovo set Principale. Le modifiche di quest’anno riportano in auge alcune carte iconiche della storia di Hearthstone, per permettere ai giocatori di crogiolarsi nella nostalgia.

L’intero World of Warcraft sta festeggiando! Il set Principale conterrà anche nuovi servitori con alcuni volti familiari! Dai il benvenuto a Gnomelia, Pilota S.A.L.V.O e ad altri ancora!

I giocatori di World of Warcraft possono anche accedere a Hearthstone durante questi eventi per l’anniversario e guadagnare una cavalcatura speciale: il Destriero di Hearthstone Infuocato!

UN DORSO PER I DIECI ANNI

Completa le missioni durante questo evento a tempo limitato e guadagna un dorso che celebra questi dieci anni!

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Hearthstone per i festeggiamenti, ricordandovi che a gennaio era uscito il mini-set Nelle Profondità di Rocciafonda.

We're celebrating our 10th year with TWELVE free login rewards! Look forward to giftwrapped cards, along with the main man himself: Harth Stonebrew! #10YearsofHearthstone pic.twitter.com/QG9uwxVkM3 — Hearthstone (@PlayHearthstone) February 12, 2024