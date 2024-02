Diablo IV: San Valentino con l’Ordine dei Costrutti

Il giorno di San Valentino è ormai alle porte, e per chi vuole, può festeggiarlo in maniera alternativa con la Stagione dei Costrutti di Diablo IV. Per i giocatori che preferiscono una celebrazione unica e avventurosa, è il momento ideale per abbracciare il lato romantico dell’uccisione dei demoni, con una full immersion in coop locale e online. Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale di Blizzard:

Coop locale e online

Che siate nella stessa stanza o a chilometri di distanza, le modalità coop locale e online sono modalità coinvolgenti per esplorare i reami, condividendo così una nuova avventura. A differenza del tradizionale viaggio in solitaria, è possibile fare squadra con un compagno, scatenando insieme le proprie forze. Diablo IV supporta anche il gioco crossplay su tutte le piattaforme, garantendo un’esperienza multigiocatore indipendentemente dal dispositivo di gioco utilizzato.

Costruire legami in questa stagione

E non temete, cuori solitari! Mentre vi immergete nell’abisso oscuro delle battaglie ultraterrene, ricordate che non state combattendo da soli, l’oltretomba ha i suoi fedeli alleati in attesa per voi. Costruite il vostro legame con un compagno Siniscalco, in questa Stagione dei Costrutti.

Questo alleato meccanico può essere personalizzato con una combinazione di 12 Pietre di Controllo e 27 Pietre di Regolazione, migliorando le sue abilità in base al vostro stile di gioco. Dal proteggervi con misure difensive allo scatenare attacchi devastanti, il Siniscalco si rivelerà indispensabile mentre navigate attraverso pericoli mortali e affrontate i feroci Costrutti.

L’amore trionfa

Per i romantici che non conoscono Diablo IV, ricordate che tutto è iniziato con l’amore. Nell’oscuro e perfido mondo di Diablo IV, prende forma una storia d’amore e tradimento, plasmando l’universo di Diablo. Lillith, la figlia dell’Odio delle orde infernali, e Inarius dell’armata celeste, ora nemesi di Lilith, ma suo amante in passato, condividono una storia che attraversa i secoli.

Venerati come le forze che hanno creato Sanctuarium, Lillith e Inarius hanno mobilitato i loro discepoli per recuperare la Pietra del Mondo, un oggetto di indescrivibile potenza. Grazie al suo enorme potere, i due crearono il regno utopico chiamato Sanctuarium, un rifugio idilliaco per sfuggire all’incessante lotta tra Paradiso e Inferno.

Lasciate che la stagione dei Costrutti, con il coop locale e online, sia il luogo che trasforma i vostri momenti ordinari in straordinarie avventure piene di loot. Quindi, prendete i vostri device, fatevi coraggio e lanciatevi in un’avventura leggendaria con i vostri cari: in Diablo IV più siamo, meglio è, sia sul divano che nel mondo digitale!

Abbracciate lo spirito di San Valentino con Diablo IV: Stagione dei Costrutti, che diffonde amore e caos su Xbox, PlayStation, Battle.net e Steam.

Ricordiamo che recentemente era arrivato l’evento del risveglio lunare.