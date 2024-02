Microsoft Flight Simulator: disponibile l’espansione di Dune

Da oggi 13 febbraio è disponibile gratuitamente la Dune Expansion per Microsoft Flight Simulator per tutti i possessori del gioco, compresi quelli che giocano tramite Xbox Game Pass o PC Game Pass. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Con questa novità, Microsoft Flight Simulator mette a disposizione dei giocatori per la prima volta un universo di fantasia del colossal Dune. I gamer possono pilotare l’iconico velivolo dei film, il Royal Atreides Ornithopter nei deserti e nei canyon del pianeta Arrakis, attraverso tre missioni di esercitazione e sei attività, tra cui prove a tempo e un’audace missione di salvataggio per salvare il proprio istruttore di volo prima che si scateni un’enorme tempesta di sabbia.

Qui sotto ulteriori dettagli, dalla pagin0a su Xbox Wire:

Microsoft Flight Simulator, in collaborazione con Legendary Pictures e Warner Bros. Pictures, per la prima volta in assoluto vi porterà oltre il pianeta Terra, negli aspri deserti del mondo di “Dune” e del pianeta Arrakis. I cieli di Arrakis sono attraversati da un’abile imbarcazione chiamata ornitottero, un’agile macchina volante spinta da quattro ali oscillanti precisamente sintonizzate. L’Ornitottero Reale Atreides è una speciale variante ultraperformante del mezzo, rinomata per la sua accelerazione fulminea, la sua velocità sfolgorante e la sua manovrabilità di precisione quando è sotto il controllo di piloti esperti nel suo funzionamento e che hanno la forza d’animo necessaria per sopravvivere alle dure condizioni estreme di Dune.

Gli aviatori di Microsoft Flight Simulator hanno l’opportunità unica, a partire da oggi, di mettere alla prova il loro coraggio e le loro abilità nella cabina di pilotaggio dell’Ornitottero Reale Atreides in quest’ultima espansione, che include tre esercitazioni: decollo, atterraggio e caduta libera. Una volta acquisita la padronanza delle nozioni di base, si può passare a tentare le sei attività del pacchetto: cinque prove di volo e un’audace missione di salvataggio in cui gli aviatori devono salvare il loro istruttore di volo prima che un’enorme tempesta di sabbia lo sommerga.

Qui sotto il trailer di lancio dell’espansione di Dune.