Tower of Fantasy: presentata Yanuo, nuovo simulacro

Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato l’introduzione del nuovo simulacro Yanuo, che entrerà a far parte del roster di Tower of Fantasy a partire dal 20 febbraio.

Articoli Consigliati Microsoft Flight Simulator: disponibile l’espansione di Dune Diablo IV: San Valentino con l’Ordine dei Costrutti

Qui sotto la sua descrizione, in fondo alla notizia il trailer.

Esecutore affidabile di Hykros, noto come il “Perfezionista del Distretto 9” tra i suoi pari, Yanuo è un’esperta di infiltrazione e mimetizzazione. È generalmente vista come una persona di buon umore, calorosa ed efficiente, e si descrive come una persona normale agli occhi degli altri. In realtà, Yanuo è un’agente in incognito degli Eredi di Aida, che si trova a Hykros e che è riuscita a farsi amico Brevey nella speranza di ottenere informazioni riservate sulla Tower of Fantasy. L’amore di Yanuo per i giochi di ruolo le permette di nascondere a chi la circonda la sua vera natura fredda, arrogante e indisciplinata.