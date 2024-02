VelocityOne Flightdeck: disponibile il sistema di controllo per la simulazione di volo HOTAS di Turtle Beach

Turtle Beach Corporation ha annunciato oggi la disponibilità del VelocityOne Flightdeck, il sistema di controllo per la simulazione di volo HOTAS (Hands-On Throttle And Stick) di Turtle Beach. È stato progettato per fornire una padronanza totale dei comandi nei sofisticati giochi di volo e di combattimento spaziale odierni su PC Windows 10 e 11. VelocityOne Flightdeck è disponibile da subito sul sito ufficiale e presso retailer selezionati al prezzo consigliato di €399.99.

“Che si tratti di volare nei cieli o nella stratosfera, VelocityOne Flightdeck offre un’esperienza di simulazione di volo contemporanea senza pari”, ha dichiarato Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation. “Siamo entusiasti di poter continuare ad ampliare la nostra gamma di prodotti più venduti e premiati con il nuovo VelocityOne Flightdeck HOTAS”.

Articoli Consigliati ASUS ROG annuncia il nuovo laptop della serie Strix SCAR 2024 Erazer Beast X40 Recensione: il cuore nuovo della bestia

Progettato con competenza dallo stesso team che ha creato gli eccellenti VelocityOne Flight, VelocityOne Rudder e VelocityOne Flightstick di Turtle Beach, i nuovi controlli rispecchiano quelli degli attuali jet da combattimento e delle navicelle spaziali più avanzate. VelocityOne Flightdeck offre un’esperienza HOTAS senza pari grazie ai suoi controlli completi. 15 assi e 139 funzioni programmabili consentono ai piloti di personalizzare i comandi a proprio piacimento, mantenendoli immersi nell’azione durante il gioco. Il primo Flight Touch Display al mondo e un Heads-Up Display OLED offrono livelli di ottimizzazione e personalizzazione delle prestazioni senza precedenti. Inoltre, l’applicazione Flight Hangar di VelocityOne Flightdeck per PC Windows e dispositivi iOS/Android offre una personalizzazione ancora più approfondita, compreso il controllo delle zone di illuminazione RGB e dei touchscreen aggiuntivi per i piloti che desiderano ampliare la propria configurazione.

Qui sotto la galleria con le immagini, ricordando che era stato precedentemente presentato a dicembre.