Immortals of Aveum: ex sviluppatore dice che spenderci 125 milioni di dollari è stata un’idea “davvero terribile”

Uno sviluppatore che ha lavorato a Immortals of Aveum ha dichiarato che è stata “un’idea davvero terribile” rilasciare un gioco di questo tipo con un budget così elevato.

Immortals of Aveum è stato pubblicato su PS5, Xbox Series X/S e PC lo scorso 22 agosto ed è stato accolto da recensioni mediamente basse, con un punteggio Metacritic di 69.

Articoli Consigliati Marvel Snap: inizia l’evento di San Valentino Tower of Fantasy: presentata Yanuo, nuovo simulacro

Tuttavia, il mese successivo lo sviluppatore Ascendant Studios ha licenziato quasi la metà del personale, e il suo amministratore delegato ha successivamente dichiarato che ciò era dovuto alle scarse vendite durante una finestra di uscita affollata.

Ora, in un nuovo report pubblicato su IGN, un ex dipendente di Ascendant Studios ha dichiarato che il gioco è costato complessivamente circa 125 milioni di dollari e che la realizzazione di un titolo per giocatore singolo con un budget del genere era un rischio di fallimento.

“A un livello elevato, Immortals è stato molto coperto per essere il progetto di debutto di uno studio”, ha affermato. “Il costo di sviluppo è stato di circa 85 milioni di dollari, e credo che EA abbia contribuito con 40 milioni di dollari per il marketing e la distribuzione.

“Certo, nel team di sviluppo c’era del talento, ma cercare di realizzare uno sparatutto a giocatore singolo tripla A nel mercato odierno è stata un’idea davvero terribile, soprattutto perché si trattava di una nuova IP che cercava anche di sfruttare l’Unreal Engine 5. Il risultato è stato una campagna gonfiata e ripetitiva, troppo lunga”.

Un secondo sviluppatore di Ascendant Studios, che secondo IGN sarebbe ancora in servizio presso lo studio, si è lamentato del fatto che il gioco, pur rispondendo a una serie di requisiti apparentemente richiesti dai giocatori, ha venduto poco.

“Non è un sequel o un remake, non richiede 400 ore per essere finito, non ha microtransazioni, non ha un inutile grinding open world”, ha spiegato.

“Anche se non è piaciuto a tutti, è stato recensito piuttosto bene, attualmente con un 74 su Open Critic e un Mostly Positive su Steam. Nessuno l’ha comprato”.

Una delle fonti di IGN ha anche suggerito che, mentre le persone possono chiedere tagli agli stipendi degli amministratori delegati o sindacalizzazioni in seguito a notizie di licenziamenti di massa, a volte sono solo il risultato di un’industria che attualmente non è compatibile con certi ambienti di lavoro, e che secondo loro Ascendant non ha fatto molto di sbagliato.

“Ci sono molti licenziamenti dovuti a una cattiva gestione e all’avidità, ma ce ne sono anche molti che avvengono perché questo è un mercato stupidamente volatile che richiede montagne di capitali per partecipare a un livello di studio professionale”, hanno detto.

“Per tutte le cose che Ascendant ha fatto bene – pagare bene le persone, uno studio interamente remoto, pochi straordinari fino alla fine, un ambiente tranquillo con molta libertà di crescita, rispetto della QA, assunzione di junior, ecc. – non ha funzionato”.