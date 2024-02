Marvel Snap: inizia l’evento di San Valentino

Da oggi 13 febbraio è iniziato l’evento di San Valentino in Marvel Snap, il gioco di carte di Second Dinner e Nuverse con i personaggi dell’universo Marvel. L’evento, che terminerà il 20 febbraio, permette di giocare alcune coppie di carte potenziate.

Coppia di Potere è una parola chiave temporanea aggiunta per l’evento al gioco, e che conferisce alla metà migliore di una carta un bonus di Potere. Ecco come funziona con una delle coppie di potere. Supponiamo di avere un mazzo con Daredevil e She-Hulk:

Daredevil [2/2]

Al turno 5, potete vedere le giocate del vostro avversario prima di fare le vostre.

+2 Coppia di Potere: She-Hulk

She-Hulk [6/10]

Costa 1 in meno per ogni Energia non spesa nell’ultimo turno.

+2 Coppia di Poteri: Daredevil

Quando giocate per la prima volta Daredevil, She-Hulk ottiene immediatamente +2 Potere, ovunque si trovi. Sul tabellone, nella mano o nel mazzo, perché l’amore agisce in modi misteriosi! Allo stesso modo, la prima volta che giocherete She-Hulk, questa darà a Daredevil la stessa spinta. Se riuscite a portarli entrambi sul tabellone, il totale è di +4 Potere (+2 a She-Hulk e +2 a Daredevil)! E sì, funziona anche sulle copie delle carte. Quindi, se avete una carta Daredevil sul tabellone e due She-Hulk in mano, il potere di ogni She-Hulk è +2.

Ecco l’elenco (e i potenziamenti) di tutte le coppie di potere:

Angela e Sera: +1 Potere

Pantera Nera e Nakia: +1 potere

Capitan America e Agente 13: +2 potere

Gambit e Rogue: +2 potere

Donna Invisibile e Mister Fantastic: +2 Potere

Iron Man e Rescue: +1 potere

Miles Morales e Ghost-Spider: +1 potere

She-Hulk e Daredevil: +2 Potere

Star-Lord e Gamora: +1 potere

Visione e Scarlet Witch: +1 potere

Qui sotto il tweet ufficiale di Marvel Snap, ricordando che ora si sta giocando la stagione Black Order, e che oggi alle 20:00 arriverà la nuova carta Cull Obsidian.

Love is in the air this Valentine's week and to celebrate we're introducing our first ever Imbalance Patch!

Starting now, for a limited time, we're supercharging the in-game Power of our favorite Power Couples.

Find more info on which cards are includedhttps://t.co/LK2GTp2BrS pic.twitter.com/AwlYnRacSE

— MARVEL SNAP (@MARVELSNAP) February 13, 2024