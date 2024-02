Apex Legends festeggia il quinto anniversario, nuova stagione disponibile

Electronic Arts Inc. e Respawn Entertainment celebrano il quinto anniversario del loro famoso sparatutto battle royale con l’uscita di Apex Legends: Svolta su console e PC, dando inizio a una nuova grande era competitiva. La nuova stagione Svolta introdurrà l‘innovativo sistema dei potenziamenti per le leggende e una nuova Classificata che i veterani troveranno familiare. Questa nuova esperienza competitiva offrirà maggiori opzioni strategiche ai più esperti, semplificando inoltre il gameplay per i principianti e le leggende che stanno per tornare a giocare dopo una pausa. Per maggiori informazioni sulla Apex Legends Global Series e il regolamento ufficiale, visita il sito ufficiale qui.

In Apex Legends: Svolta, i nuovi potenziamenti per le leggende ti permetteranno di migliorare l’armatura e le abilità in base alle azioni compiute nelle partite Battle Royale. Salendo di livello in una partita, potrai scegliere i potenziamenti in base al tuo stile di gioco e alle esigenze della battaglia. La nuova Classificata passerà a un sistema tanto rischioso quanto gratificante incentrato sul combattimento. Potrai accumulare punti classifica (PC) con nuovi bonus per le uccisioni, il piazzamento e le giocate migliori contro le squadre di grado più alto. All’inizio della stagione, i progressi saranno azzerati e tutti i giocatori partiranno da 1 PC. Inoltre, nel corso della stagione della potrai giocare gratuitamente con alcune leggende e ottenere ricompense stagionali non appena diventeranno disponibili. Le leggende selezionate sono Fuse, Seer, Rampart, Mad Maggie, Loba e Valkyrie, e per sbloccarle in modo permanente dovrai completare i loro set di sfide. Nell’evento collezione 5º Anniversario, potrai lanciarti a capofitto nella rapidissima modalità Colpo secco, in cui 10 squadre atterrano in punti di interesse predeterminati, circondate da armi con dotazione completa e squadre nemiche pronte a lottare. A rendere ancora più serrata la battaglia ci saranno round più brevi, niente Jumpmaster, una mappa più piccola e la possibilità di rientrare in coda senza passare dalla lobby.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.