Destiny 2: disponibili articoli della Normandy

La nuova collaborazione tra Destiny 2, EA e BioWare è finalmente disponibile. I guardiani possono impersonare i membri del tanto amato equipaggio della Normandy grazie ai nuovi elementi cosmetici e ad altri articoli in gioco. Tutti i giocatori possono riscattare gratuitamente il Pacchetto Rifornimenti dell’Alleanza, che include l’Involucro della Difesa Migliorata (involucro di Spettro), la Fregata Ricognitrice dell’Alleanza (ipernave) e la Nave da Sbarco dell’Alleanza (astore). Trovate il trailer qui sopra.

Inoltre, l’emporio Everversum in gioco offre i set di decori per armatura dell’equipaggio della Normandy: il set N7 per titani, ispirato al Comandante Shepard; il set Vakarian per cacciatori, ispirato a Garrus; e il set del Capo Ombra per stregoni, ispirato a Liara. Sarà inoltre possibile procurarsi la mossa finale Colpo omnidirezionale e l’emote Danza da Flux in cambio d’argento. Gli articoli arrivano giusto in tempo per i prossimi Giochi dei Guardiani – la competizione annuale tra classi – e per Destiny 2: Verso la Luce, un aggiornamento di due mesi di contenuti in uscita ad aprile. Con questi contenuti i giocatori potranno prepararsi ad affrontare il Testimone e a porre fine alla guerra tra Luce e Oscurità.

Destiny 2: La Forma Ultima prevista per il 4 giugno, 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.