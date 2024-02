PlayStation 5: le spedizioni superano i 54 milioni, Marvel’s Spider-Man 2 supera i 10 milioni

PlayStation 5 ha spedito 54,8 milioni di unità in tutto il mondo, ha annunciato Sony nei suoi risultati finanziari per l’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2023. Durante i tre mesi terminati il ​​31 dicembre 2023 sono state spedite un totale di 8,2 milioni di unità PlayStation 5, in aumento di 1,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente.

Nel corso del trimestre, Sony ha spedito 8,2 milioni di unità in tutto il mondo, ovvero 1,1 milioni in più rispetto a quanto gestito nel terzo trimestre dell’anno fiscale precedente. Le sue spedizioni totali per l’anno fiscale in corso ammontano ora a 16,4 milioni di unità. Sony ha previsto un record di 25 milioni di spedizioni per l’intero anno fiscale, il che significa che la console dovrà vendere ulteriori 8,6 milioni di unità tra gennaio e marzo. PS5 ha visto anche 89,7 milioni di unità di software vendute durante il trimestre, in aumento di 3,2 milioni su base annua. Nel frattempo, il periodo ha visto anche PlayStation Network raggiungere un picco record di 123 milioni di utenti attivi, con un numero totale di abbonati a PlayStation Plus pari a 47,4 milioni.

Inoltre, Marvel’s Spider-Man 2 ha venduto 10 milioni di unità in tutto il mondo, diventando il più grande lancio di PlayStation Studios di tutti i tempi, e alla fine di ottobre le sue vendite erano salite a 5 milioni di unità. Insomniac rilascerà un nuovo aggiornamento gratuito per Marvel’s Spider-Man 2 il 7 marzo, aggiungendo nuovi costumi, New Game Plus e altro ancora. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile esclusivamente su PlayStation 5.