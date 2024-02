Sons of the Forest verrà lanciato il 22 febbraio

Sons of the Forest lascerà l’accesso anticipato e verrà lanciato per PC tramite Steam il 22 febbraio, ha annunciato lo sviluppatore Endnight Games. Il sequel survival horror in prima persona di The Forest è stato lanciato per la prima volta in accesso anticipato il 23 febbraio 2023. Trovate qui sopra il trailer di annuncio. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Un’esperienza completamente nuova dai creatori di The Forest . Mandato a cercare un miliardario scomparso su un’isola remota, ti ritrovi in ​​un inferno infestato da cannibali. Crea, costruisci e lotta per sopravvivere, da solo o con gli amici, in questo nuovo terrificante simulatore survival horror open world.

Caratteristiche

Un simulatore di survival horror : sperimenta la completa libertà di affrontare il mondo come preferisci. Sei tu a decidere cosa fare, dove andare e come sopravvivere al meglio. Non ci sono NPC che ti abbaiano ordini o ti danno missioni che non vuoi svolgere. Dai gli ordini, scegli cosa succede dopo.

Combatti i demoni : entra in un mondo dove nessun posto è sicuro e combatti contro una serie di creature mutate, alcune che sono quasi umane e altre che non assomigliano a nulla che tu abbia mai visto prima. Armato di pistole, asce, manganelli stordenti e altro ancora, proteggi te stesso e le persone a cui tieni.

Costruisci e crea : senti ogni interazione; Rompi i bastoncini per accendere i fuochi. Usa un’ascia per tagliare finestre e pavimenti. Costruisci una piccola cabina o un complesso in riva al mare, a te la scelta.

Cambio di stagione : in primavera ed estate raccogli il salmone fresco direttamente dai ruscelli. Raccogli e conserva la carne per i freddi mesi invernali. Non sei solo su quest’isola, quindi con l’arrivo dell’inverno e il cibo e le risorse scarseggiano, non sarai l’unico a cercare un pasto.

Gameplay cooperativo : sopravvivi da solo o con gli amici. Condividi oggetti e lavora insieme per costruire difese. Porta i rinforzi per esplorare sopra e sotto terra.

Sons of the Forest sarà disponibile dal 22 febbraio su PC tramite Steam.