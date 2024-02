Yoshitaka Murayama: morto il creator di Eiyuden Chronicle

Yoshitaka Murayama, il creatore di Suikoden e del suo successore spirituale Eiyuden Chronicle, è morto. Murayama ha creato la serie Suikoden negli anni ’90 e ha prodotto, scritto e diretto i primi tre giochi della serie prima di lasciare Konami per diventare uno sviluppatore freelance. Nel 2020, Murayama ha fondato gli studi Rabbit & Bear e ha lanciato una campagna Kickstarter per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un successore spirituale di Suikoden. La notizia della sua scomparsa è stata confermata tramite un comunicato di Rabbit & Bear Studios:

È con il cuore pesante e con profonda tristezza che dobbiamo informarvi che lo sceneggiatore e capo dei Rabbit & Bear Studios, Yoshitaka Murayama, è morto il 6 febbraio a causa di complicazioni dovute a una malattia in corso. Murayama ha iniziato per la prima volta questo viaggio verso la creazione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes nel 2020 attraverso il supporto dei suoi affezionati fan su Kickstarter. Durante gli oltre tre anni di sviluppo del gioco, è sempre stata la passione dei suoi fan a continuare a guidare la sua visione creativa e a motivarlo a mettere il massimo nel progetto. Il suo duro lavoro su Eiyuden Chronicle come sceneggiatore era finito ma, come suoi colleghi e amici, ci rattrista sapere che non vedrà le reazioni dei suoi fan. Tuttavia, anche con questi sentimenti dobbiamo accettare la realtà che non è più con noi e continuare a portare avanti il ​​suo sogno rilasciando Eiyuden Chronicle al mondo. Vogliamo mantenere la sua eredità e visione con questo gioco e sappiamo che avrebbe voluto che il ricco mondo che ha creato con Eiyuden Chronicle continuasse a vivere. La sua famiglia apprezza sinceramente le vostre preghiere e il vostro sostegno, ma chiede privacy e che non vengano inviati fiori, posta o altre offerte. Avremo maggiori informazioni sui cambiamenti organizzativi di Rabbit & Bear, nonché sui cambiamenti ad alcuni dei premi Kickstarter nel prossimo futuro. Per ora, apprezziamo il vostro continuo supporto.

Anche l’editore Digital Bros, che pubblicherà Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes tramite 505 Games, ha aggiunto la propria dichiarazione sulla morte di Murayama.

It’s with a heavy heart & deep sadness we must inform you that Yoshitaka Murayama, the scenario writer for Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes and head of Rabbit & Bear Studios, passed away on February 6th. Read the statement from Rabbit & Bear Studios: https://t.co/RZcglRrPC5 pic.twitter.com/6gFeHJv5hQ — 【公式】Eiyuden Chronicle (百英雄伝) (@eiyuden) February 14, 2024