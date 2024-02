Unicorn Overlord: il nuovo trailer mette in evidenza le classi e le fasi ausiliari

tlus ha iniziato l’anno con Persona 3 Reload , mentre entro la fine dell’anno rilascerà anche Metaphor: ReFantazio . Questi non sono gli unici due grandi giochi di ruolo che l’azienda rilascerà quest’anno, perché tra meno di un mese avremo anche Unicorn Overlord, un gioco di ruolo fantasy tattico di Vanillaware, sviluppatore di 13 Sentinels: Aegis Rim, che sembra sempre più promettente. con ogni nuova proiezione.

È stato rilasciato un altro nuovo trailer per il JRPG – più specificamente, la sua serie di trailer “Guida all’addestramento di Josef“– e questo si concentra sulle meccaniche di combattimento e progressione. Per cominciare, il trailer spiega le molteplici classi di personaggi che saranno disponibili, da soldati e cecchini focalizzati sul corpo a corpo a guaritori, specialisti aerei e altro ancora. Come puoi immaginare, ogni classe avrà i suoi punti di forza e di debolezza unici. Le classi di tipo volante, ad esempio, saranno vulnerabili ai tipi di arciere. I giocatori potranno anche potenziare le statistiche dei personaggi e insegnare loro nuove abilità facendoli avanzare attraverso gradi di classi crescenti. Ciò avviene attraverso le Promozioni, che si ottengono spendendo gli Onori, che a loro volta sono ricompense guadagnate completando le missioni. Classi di personaggi diverse otterranno diversi tipi di promozioni.

Un altro metodo per potenziare i personaggi sarà cercare e affrontare le fasi ausiliarie, che sono essenzialmente battaglie ripetibili sparse sulla mappa che puoi ottenere più esperienza e oro. Il completamento delle fasi ausiliarie ti ricompenserà anche con altri oggetti che ti aiuteranno nella progressione, come i trattati militari, che garantiscono esperienza gratuita a qualunque personaggio su cui li usi, o altri che possono aumentare statistiche e attributi specifici, dagli HP di un personaggio al potere di attacco alla difesa e altro ancora. I precedenti trailer della “Guida all’addestramento di Josef” pubblicati da Atlus hanno rivelato dettagli sull’esplorazione e le missioni , sulla costruzione e sull’approfondimento dei legami con gli alleati.

Unicorn Overlord verrà lanciato l’8 marzo per PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Nintendo Switch.