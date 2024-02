L’importanza dei colori nel mondo videoludico

Sono tanti i videogiochi che catturano l’anima, lasciano il segno e ci fanno vivere avventure oltre i limiti della nostra immaginazione, grazie alle funzionalità e alla trama avvincente. Eppure questo non basta, poiché nell’era dell’immagine, un videogioco che riesca a raggiungere i traguardi suddetti non può prescindere dall’importanza dei colori.

Non è un caso se negli ultimi tempi il mondo del gaming ha investito risorse e tempo nella realizzazione di monitor sempre più performanti. Questo perché la qualità e la fluidità dell’immagine influiscono sull’esperienza ludica, ma anche sulla percezione che abbiamo di essa.

Da sempre i colori sono fondamentali per trasmettere emozioni e far sì che il giocatore si senta davvero parte del gioco. Come si riuscirebbe a rendere l’atmosfera di un’ambientazione senza poter usufruire di una moltitudini di sfumature. Allo stesso modo, come si potrebbe realizzare una specifica mimica facciale senza considerare la giusta tonalità del colore.

Per comprendere quanto sia significato il loro impatto anche solo dal punto di vista dell’immaginario collettivo, ci basti pensare a quanto sia veloce la capacità di associare alcuni personaggi ai loro colori. Riusciremmo a riconoscere SuperMario anche nella versione più sbiadita, grazie a quell’iconico connubio rosso-blu. E che dire del giallo di Pikachu, colore che è stato scelto proprio per far sì che fosse riconoscibile da lontano anche dai più piccoli.

La psicologia dei colori, del resto, è un elemento cruciale anche nel mondo ludico. Ci insegna che i colori caldi ispirano emozioni positive, mentre i colori freddi possono trasmettere negatività. Così il blu può ispirare calma, mentre il viola mistero.

Non è necessario scomodare le ambientazioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per attestare ciò. Possiamo anche solo considerare i blocchi colorati nel Tetris o la città di Coloropoli che anima Splatoon. La rilevanza dei colori assume un ruolo significativo anche nelle slot online, dove l’uso di palette vivaci ed elettrizzanti contribuisce a creare un’atmosfera coinvolgente, in linea con quella dei casinò reali. La grafica e i colori utilizzati nelle slot sono progettati per offrire un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente. Questo include la chiarezza delle informazioni importanti, come le puntate e le vincite, per assicurare una facile comprensione da parte dei giocatori.

Insomma tutto ciò dimostra che la selezione dei colori avviene a seguito di uno studio attento, che tiene conto tanto della tecnica quanto del gusto estetico, per riuscire a rendere al meglio visivamente ciò che si desidera.

I colori poi sono utilizzati per fornire al giocatore anche una direzione da incanalare nell’avventura che sta vivendo ed, in egual misura, caratterizzano in modo significativo la personalità del gioco stesso.