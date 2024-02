Registrato il marchio Intergalactic The Heretic Prophet

Ci sono diversi studi first-party per PlayStation i cui prossimi progetti sono attualmente avvolti nel mistero, ma un recente deposito di marchio potrebbe essere la prova di uno di essi che non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Come rilevato da Gematsu, all’inizio di questa settimana, il 12 febbraio, Sony Interactive Entertainment (cioè PlayStation) ha depositato un marchio per “Intergalactic The Heretic Prophet” negli Stati Uniti, con la descrizione del deposito che lo descrive come “software per videogiochi”.

Articoli Consigliati Princess Peach Showtime!: il nuovo trailer mostra quattro nuove trasformazioni Tomb Raider I-III Remastered disponibile, trailer di lancio

Questo, ovviamente, è un nome che non abbiamo mai sentito prima e che suggerisce che si tratta di una nuova IP fantascientifica in lavorazione presso uno studio di proprietà di Sony. Tra gli sviluppatori di PlayStation, è probabile che Firesprite stia lavorando a un gioco horror fantascientifico AAA, stando agli annunci di lavoro pubblicati da Fabrik Games, di proprietà di Firesprite.

Nel frattempo, alcune fughe di notizie hanno suggerito che lo sviluppatore di Outriders sta lavorando a un RPG sparatutto in terza persona esclusivo per PlayStation, il cui nome in codice è RED. Intergalactic The Heretic Prophet potrebbe essere il nome ufficiale di uno di questi titoli o forse si tratta di qualcosa di completamente diverso? Resta da vedere quanto tempo passerà prima che Sony faccia un annuncio ufficiale in merito, ma terremo gli occhi aperti per ulteriori dettagli, quindi restate sintonizzati.