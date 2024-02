Princess Peach Showtime!: il nuovo trailer mostra quattro nuove trasformazioni

Nintendo ha fatto uscire un nuovo trailer per Princess Peach Showtime!, platform con protagonista la nota principessa dell’universo di Super Mario, che sarà disponibile su Switch dal 22 marzo. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, svela quattro nuove trasformazioni a cui Peach può ricorrere nel gioco : Peach Pattinatrice sul Ghiaccio, Peach Ladra Misteriosa, Peach Sirena e Peach Supereroina.

Peach Pattinatrice sul Ghiaccio – Usa il portamento perfetto di Peach per scendere in pista e sconfiggere i nemici sul ghiaccio sottile. Unisciti agli altri ballerini in un’esibizione abbagliante piena di piroette e salti veloci e pattina in tondo per aiutare i tuoi compagni artisti.

Peach Ladra Misteriosa – Infiltrati furtivamente e muoviti di soppiatto in questa audace esibizione per sfuggire alla Compagnia dei Mosti. Abbraccia i brividi (e il fascino) dello spionaggio, per poi mettere in scena una fuga plateale.

Peach Sirena – Essere sotto il mare non impedirà a Peach di intonare melodie. Usa la sua voce magica per controllare banchi di pesci. Dirigi queste simpatiche creature marine per rivelare percorsi e aiutare a risolvere enigmi.

Peach Supereroina – Guarda verso il cielo: è … Peach Supereroina! Passa da eroina a supereroina e difendi gli abitanti del posto con pugni potenti e forza sovrumana. Vola, lancia oggetti e combatti i nemici in uno spettacolo pieno di azione in cielo e sulla terra.

In Princess Peach: Showtime!, Peach si allea con Stella, la guardiana del Teatro Splendente, per salvare l’edificio dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti. Usando il potere Splendore, Peach deve salire sul palco di ogni spettacolo, trasformarsi e affrontare la malvagia troupe di attori di Uva Spina. Nei panni di Peach, i giocatori vestiranno una serie di ruoli da protagonista, tra cui spadaccina, detective, ninja, pasticcera, maestra di kung fu, cowgirl e altro ancora. Ci vorrà molto stile per portare questa commedia al suo trionfale inchino finale.

In concomitanza con l’uscita di Princess Peach: Showtime! il 22 marzo, i controller Joy-Con per Nintendo Switch rosa pastello saranno disponibili presso rivenditori selezionati e su My Nintendo Store. Qui sotto il nu0vo trailer, a questo link il precedente, con Peach ninja, cowgirl, spadaccina, detective, pasticciera e kung fu.