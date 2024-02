YS Nordics X: NIS America annuncia il periodo d’uscita in occidente

NIS America ha annunciato che l’action-RPG Ys X Nordics arriverà nell‘autunno 2024 su Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC (Steam, Epic Games Store e GOG). La versione per PC includerà l’opzione per impostare testo e audio in giapponese. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Maggiori informazioni sul gioco:

Dopo il loro incontro in mare, il giovane avventuriero dai capelli rossi Adol Christin e la fiera piratessa Karja Balta si ritrovano legati dal destino – e dal misterioso potere di Mana! Mentre cercano un modo per sciogliere il misterioso legame che li unisce, si trovano presto coinvolti in un conflitto tra due fazioni: i guerrieri del mare noti come Normanni e i misteriosi e apparentemente immortali Griegr. Per salvare gli abitanti del Golfo di Obelia, Adol e Karja devono approfondire il loro legame e il potere che esso conferisce loro.

Caratteristiche chiave:

Una storia, due eroi: Legati da circostanze inaspettate, il giovane avventuriero Adol e la piratessa normanna Karja devono collaborare per determinare il destino del Golfo di Obelia e della sua gente.

Cross Action System: Passa dal controllare indipendentemente Adol e Karja all’utilizzarli congiuntamente. Combina i loro punti di forza unici per sconfiggere i nemici e accumula l’indicatore di vendetta per scatenare attacchi devastanti.

Il Potere del Mana: Sfrutta le abilità uniche del Mana per superare gli ostacoli. Aggrappati e scivola attraverso i dungeon, demolisci gli ostacoli, crea nuove piattaforme e scopri tesori e posti segreti.

Una gioia per gli amanti della navigazione: Il veliero noto come Sandras permette un’esplorazione mai vista prima nella serie. Viaggi nell’oceano, battaglie navali e scoperte di isole inesplorate sono possibili grazie a questo vascello navigabile.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di YS X Nordics pubblicato da NIS America, ricordando che precedentemente, Nihon Falcom aveva svelato la data Steam (13 marzo) della versione orientale.