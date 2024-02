Final Fantasy VII Rebirth: arriverà un aggiornamento per la demo che migliorerà le prestazioni grafiche

Dalla scorsa settimana è disponibile la demo dell’atteso Final Fantasy VII Rebirth, secondo episodio dello storico settimo capitolo della saga Square Enix. Dal 21 febbraio arriverà poi un ulteriore sezione giocabile. Poco fa, sui canali social ufficiali del gioco, è stato annunciato che proprio dal 21 febbraio arriverà anche un aggiornamento che migliorerà la qualità visiva nella “Modalità Performance”. Gli stessi miglioramenti saranno applicati anche al gioco completo.

Qui sotto la traduzione del tweet

“L’aggiornamento della demo di Final Fantasy VII Rebirth, previsto per il 21 febbraio, apporterà miglioramenti alla qualità visiva quando si seleziona “Performance Mode” dalle opzioni grafiche.

Gli stessi miglioramenti saranno applicati anche al gioco completo.”

Ricordiamo dunque che il 21 febbraio la demo riceverà un aggiornamento che aprirà un’altra sezione giocabile intitolata “Dawn of a New Era in Junon” (L’alba di una nuova era a Junon), e sarà possibile accedervi dopo aver completato l’episodio di Nibelheim. L’area di Junon presente nella demo è stata modificata per rendere più compatti i contenuti, quindi i progressi fatti in questa sezione non potranno essere trasferiti al gioco completo, cosa che invece potrà essere fatta per la sezione a Nibelheim.

Qui sotto il tweet che annuncia l’aggiornamento per Final Fantasy VII Rebirth.

The update to the Final Fantasy VII Rebirth demo scheduled for February 21st will apply improvements to the visual quality when selecting “Performance Mode” from the graphics options.

The same improvements will also be applied to the full game. #FF7R pic.twitter.com/Yt92XVuHF0

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) February 14, 2024