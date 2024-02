PlayStation Plus Catalogo Giochi: ecco i titoli di febbraio 2024

Sony ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo PlayStation Plus Catalogo Giochi (membri extra e premium) nel mese di febbraio 2024. Tra di loro, Need for Speed Unbound, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, LEGO Worlds, e Assassin’s Creed Valhalla. Diversi titoli della serie Tales of, con Tales of Arise che spicca, ma anche Zestiria, oltre a Symphonia e Vesperia per la sezione classici.

I giochi saranno disponibili dal 20 febbraio. Qui sotto potete vedere il video pubblicato da PlayStation Access, ancora più sotto la lista intera.

Articoli Consigliati Hearthstone: in arrivo la nuova espanzione, Il Laboratorio di Frizzabombe Final Fantasy VII Rebirth: arriverà un aggiornamento per la demo che migliorerà le prestazioni grafiche

PlayStation Plus Extra e Premium | Catalogo giochi

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

LEGO Worlds | PS4

LEGO Jurassic World | PS4

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

PlayStation Premium | Classici

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Jet Rider 2 | PS4, PS5

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Tales of Vesperia | PS4, PS5

Qui sotto potete vedere l’immagine che mostra i giochi di punta in arrivo nel servizio PS Plus Catalogo Giochi nel mese di febbraio 2024, per gli abbonati Premium ed Extra. Vi ricordiamo infine che per quanto riguarda i giochi disponibili anche per gli abbonati Essential, questo mese sono arrivati Foamstars (PS4, PS5) – Day One, Rollerdrome (PS4, PS5) e Steelrising (PS5).