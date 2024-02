PlayStation: Sony vuole migliorare i margini di profitto con una strategia più aggressiva di rilascio su PC

Hiroki Totoki, il presidente di Sony e a capo di PlayStation, vuole che l’azienda sia “aggressiva” quando si tratta di migliorare i margini di profitto della divisione videogiochi, cosa che, a suo dire, può essere in parte ottenuta con una maggiore attenzione a portare i giochi first-party su PC.

Durante una sessione di domande e risposte dopo l’ultimo briefing sui risultati finanziari di Sony, a Totoki è stato chiesto perché la divisione giochi sta registrando un aumento del reddito lordo ma non dei profitti, e se ci sono iniziative in programma per migliorare la linea di fondo.

Totoki ha risposto che i fattori principali su cui intende concentrarsi sono due: l’hardware e i giochi first-party.

Per quanto riguarda l’hardware, ha osservato che “la riduzione dei costi in questo ciclo di console è davvero difficile da ottenere” rispetto alle generazioni precedenti, a causa dell’aumento del prezzo dei componenti, e ha lasciato intendere che i prezzi delle console non scenderanno mentre si cerca di migliorare i margini.

“Come possiamo, data la situazione, mettere insieme le nostre linee di prodotti in modo da renderle accessibili, senza fare affidamento su forti sconti, per venderle ragionevolmente e continuare il nostro percorso commerciale su base sostenibile?”, ha chiesto. “Personalmente ritengo che questo sia importante e che ci sia un’opportunità in questo senso”.

Totoki ha poi affrontato l’argomento dei giochi first-party, chiarendo che a suo avviso la pubblicazione “multipiattaforma” (che, a quanto pare, ha chiarito significare PC) continua a essere la strada da seguire.

“In passato volevamo rendere popolari le console e lo scopo principale di un titolo first-party era quello di rendere popolare la console”, ha spiegato.

“Questo è vero, ma c’è una sinergia, quindi se si dispone di contenuti first-party forti – non solo sulla nostra console ma anche su altre piattaforme, come i computer – un first-party può essere coltivato con la multipiattaforma, e questo può aiutare il profitto operativo a migliorare, quindi questo è un altro aspetto su cui vogliamo lavorare in modo proattivo”.

“Personalmente ritengo che ci siano opportunità di miglioramento dei margini, quindi vorrei essere aggressivo nel migliorare le nostre prestazioni in termini di margini“.

Sony sta aumentando il numero di giochi first-party che porta su PC, anche se di solito arrivano successivamente all’uscita per PS5. All’inizio di questo mese, però, Helldivers 2 è uscito per PlayStation 5 e PC nello stesso giorno, riscuotendo tra l’altro un grande successo di pubblico.