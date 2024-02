Krimson: annunciata la data del platform/rhythm games con musica heavy metal

Lo sviluppatore CryingPsycho e il publisher PM Studios hanno annunciato la data di Krimson, platform ritmico con musica heavy metal elettronica. Sarà disponibile dal 21 marzo su PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati PlayStation: Sony vuole migliorare i margini di profitto con una strategia più aggressiva di rilascio su PC Hearthstone: in arrivo la nuova espansione, Il Laboratorio di Frizzabombe

Krimson è un platform ritmico e sfidante con musica heavy metal elettronica. Siete una creatura sconosciuta che si muove in un mondo infernale che si muove a ritmo di musica. Una mossa sbagliata significa morte, ma i checkpoint sono frequenti e la morte è molto breve.

L’inferno ha il ritmo e solo chi sa danzare con esso può conquistarlo. Piattaforme, ostacoli, pericoli, oggetti e regole cambiano in sincronia con la musica, il cuore di questo gioco. Questo gioco è un album interattivo di elettronica industriale techno dubstep metal, quindi preparate le vostre cuffie migliori; le vostre orecchie vi ringrazieranno!

Il gioco si svolge in quattro ambientazioni;

Un’ambientazione organica e demoniaca intrisa di sangue e piena di rosso, completata da melodie elettroniche distorte e sporche,

Un’ambientazione industriale tagliente, sporca e spietata, accompagnata da una follia musicale industriale e grungy.

Un trip acido psichedelico alimentato da LSD che diventa sempre più trip con ritmi techno, acid e dubstep su cui sbattere la testa fino a non sentire più il collo. In più, una follia di fuoco e lava di metallo fuso che fonde il cervello e perfora gli occhi, con il più brutale e devastante argent metal per fondere anche i vostri occhi.

Non vi sentirete a vostro agio. Il gioco richiede la vostra attenzione. È una sfida alle vostre abilità, alla vostra mente e, a volte, alla vostra pazienza. Mettetevi a vostro agio se non vi sentite a vostro agio. Ma questo è un prezzo che vale la pena pagare per chi è disposto a conquistare l’inferno stesso.

Qui sotto il trailer che annuncia la data.