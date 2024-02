Outcast A New Beginning: demo disponibile su console e PC

L’imminente gioco di azione e avventura open-world Outcast – A New Beginning ha ora una demo disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il gioco è il seguito di uno dei primi giochi 3D open world ad essere stati rilasciati, con l’originale che risale addirittura a prima dell’uscita di Grand Theft Auto 3. Per maggiori dettagli su Outcast – A New Beginning, date un’occhiata alla presentazione di gioco di 15 minuti pubblicata a gennaio. La demo è stata rilasciata insieme a un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra.

Anche se lo sviluppatore Appeal Studios non ha specificato l’ambito esatto della demo di Outcast – A New Beginning , la sua descrizione nell’annuncio indica che i giocatori potranno utilizzare il jet pack, oltre a prendere parte a vari scenari di combattimento poiché supportano i Talan locali. La demo, disponibile come parte dello Steam Next Fest in corso, sarà disponibile fino al 15 marzo secondo l’annuncio. Ciò coincide con la data di uscita del gioco principale lo stesso giorno. Outcast – A New Beginning è stato annunciato nel 2021. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Xbox Official Podcast Special Edition: seguite con noi l’atteso evento di Microsoft Exodus: ecco Elise, il Dormiente con la tuta robotica

Vent’anni dopo l’uscita dell’acclamato titolo di azione-avventura Outcast, pionieristico nel genere dei giochi a mondo aperto non lineari, l’attesissimo seguito vede Cutter Slade tornare allo spettacolare mondo alieno di Adelpha. Resuscitato dagli onnipotenti Yod, al suo ritorno ha trovato i Talan in condizione di schiavitù, le risorse naturali del pianeta prosciugate e il suo stesso passato intrecciato con quello degli invasori robotici. Toccherà di nuovo a lui intraprendere una missione per salvare il pianeta. L’originale team di sviluppo di Outcast 1 si è riunito per creare questo mondo affascinante, pieno di creature pericolose e dimora dei Talan, un antico popolo il cui destino è divenuto inestricabilmente legato a quello della Terra dopo gli eventi del primo gioco. Vestirai i panni di Cutter Slade, ex Navy SEAL, dotato dello stesso cinico sarcasmo che aveva negli anni 90. Ma il mondo in cui si ritrova è cambiato e, infine, anche lui dovrà adattarsi.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.