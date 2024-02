Pacific Drive Speciale: abbiamo intervistato il direttore creativo Alex Dracott

Siete pronti ad aprire la portiera della vostra auto e affrontare l’insidioso mondo “survival” di Pacific Drive? Il titolo di Ironwood Studios sarà disponibile su PlayStation 5 e PC dal prossimo 22 febbraio, ma noi di GamesVillage non solo siamo già sopravvissuti tanto da poter scrivere la nostra recensione del gioco, ma abbiamo anche colto l’occasione offertaci dagli sviluppatori per intervistare Alex Dracott, direttore creativo di Pacific Drive, che ha risposto alle nostre domande basate principalmente sulla co-protagonista del titolo, ossia la “mitica” vettura che vi accompagnerà lungo l’insidioso tragitto. Quali segreti siamo riusciti a carpire dalle parole del creative director? Non vi resta che leggere la nostra intervista per saziare la vostra fame di conoscenza!

D – La prima domanda è in riferimento a Pacific Drive in generale: in cosa si differenzia principalmente rispetto a giochi appartenenti allo stesso genere? Qual è il suo punto forte?

R – Senza dubbio, la cosa che distingue Pacific Drive dagli altri giochi di sopravvivenza è la tua Station Wagon. È davvero il tuo unico compagno, ma i vantaggi reciproci che vi offrirete rendono speciale il suo rapporto con voi. Se la mantieni funzionante e in buone condizioni, a sua volta ti proteggerà mentre esplori la zona. L’auto, le meccaniche e i sistemi che abbiamo inserito nel gioco sono sicuramente il nostro punto di forza, anche se sono incredibilmente orgoglioso di gran parte del lavoro svolto dal team e parlerei volentieri di tutto, dalla narrativa all’arte e al mondo se potessi.

D – Possiamo considerare la vettura come una vera co-protagonista da dover potenziare e “accudire”? In caso di risposta affermativa, perché?

R – Assolutamente! Come ho detto sopra, la relazione è reciprocamente vantaggiosa. La Zona di Esclusione Olimpica è pericolosa e avere una grande Station Wagon con carrozzeria in acciaio ti aiuta a proteggerti dalle radiazioni mentre esplori. Se la mantieni in buona forma, se diagnostichi quelle fastidiose stranezze man mano che appaiono, la tua vita nella zona diventa più gestibile. Più ti addentri nella zona, più il gioco chiederà maggiori sforzi a te e alla tua auto, quindi è assolutamente necessario conoscerla meglio e creare nuove parti.

D – Come è nata la progettazione delle auto presenti all’interno del gioco? Sono stare riprodotte fedelmente in termini ingegneristici e meccanici? E qual è stata la parte più difficile da realizzare durante il processo di sviluppo?

R – Sapevamo fin dall’inizio che ci sarebbe stata una Station Wagon come veicolo principale. E mentre altri risultano essere demoliti nella Zona, il grosso del nostro lavoro è stato dedicato alla creazione e all’iterazione dell’auto. Anche se abbiamo sviluppato molti concept per arrivare all’estetica dell’auto, abbiamo dovuto ripetere molto anche la meccanica. Quante parti? Cosa è troppo dettagliato rispetto a cosa è accessibile? Quanto dovresti riuscire a vedere oltre il cofano del veicolo? Molte domande di gioco complicate che hanno un grande impatto significativo sul giocatore per molte ore. Per Pacific Drive, volevamo realizzare la fantasia di essere un meccanico e prenderci cura di un’automobile più che aspirare al realismo. L’auto è incredibilmente dettagliata con oltre 25 slot personalizzabili per le parti, molti dei quali si basano su una buona ingegneria ma, in sostanza, sapevamo che l’auto alla fine sarebbe diventata una strana macchina alimentata dalla scienza. Questi aggiornamenti successivi del gioco sono molto più divertenti nel loro design, ma dove possibile cerchiamo di assicurarci che sembrino adatti. Per quanto riguarda la cosa più difficile, per l’auto nello specifico, è stata la costruzione e la messa a punto di così tante parti. Molti grandi giochi supportano decine se non centinaia di tipi di auto, ognuna con la propria atmosfera distinta. Per noi, dovevamo realizzare un’unica macchina, con centinaia di possibili combinazioni il giocatore progredisce, ma ognuno dovrebbe sentirsi alla grande, creare comunque il giusto tipo di gameplay e non intralciare eccessivamente il modo in cui il giocatore vive il gioco.

D – Il garage sarà una delle location più importanti del gioco? Quante volte i giocatori si ritroveranno al suo interno per riparazioni e modifiche?

R – Il garage è sicuramente fondamentale! È la tua base di partenza e ti ritroverai lì prima e dopo ogni viaggio nella Zona. È uno spazio sicuro in cui puoi lavorare sulla tua auto, ma è anche aggiornabile con stazioni aggiuntive per facilitare le tue avventure e sbloccare nuove parti del gioco.

D – Quali sono gli strumenti più interessanti cui i giocatori entreranno in possesso? Quali garantiranno la sopravvivenza nel pericoloso mondo di Pacific Drive?

R – Il mio preferito è sicuramente l’Impact Hammer. Questo grande pistone portatile è ottimo per frantumare risorse per un’acquisizione più semplice o per aprire porte chiuse, ma la forza del colpo può anche essere utilizzata per spingere molte cose diverse fisicamente abbastanza lontano. Che si tratti di un oggetto da riporre nel bagagliaio o addirittura dell’auto stessa, siamo ansiosi di vedere cosa riusciranno a fare i giocatori.

D – Se dovessimo parlare in percentuali, qual è la percentuale legata alle sezioni a piedi e quale invece quella destinata alla guida dell’auto?

R – Per Pacific Drive, il tempo trascorso e il luogo in cui si trova varieranno nel corso del gioco. Quando sei in officina l’esperienza è tutta nella manutenzione dell’auto, che avviene a piedi con le tue mani. Quando sei fuori a fare un giro nella Zona, varierà notevolmente a seconda di ciò di cui hai bisogno e dei tuoi obiettivi. Ci saranno sicuramente momenti in cui guiderai direttamente attraverso una mappa, mentre in altri potresti essere a caccia di risorse specifiche e ti fermerai ogni poche centinaia di metri. Indipendentemente da quanta raccolta farai, farai comunque molto affidamento sull’auto per gli spostamenti generali e sicuramente per la sicurezza.

D – Ci puoi anticipare qualche feature legata alle vetture che non è stata ancora mostrata né in video, né nella demo proposta?

R – Anche se nella demo è visibile una buona parte del nostro gioco, soprattutto se stai esplorando il nostro albero tecnologico, una cosa di cui sono particolarmente entusiasta sono alcuni dei futuri aggiornamenti dell’auto che ti daranno un migliore controllo sulla gestione delle risorse. Se ti ritrovi costantemente a corto di batteria, ci sono vari aggiornamenti che potresti creare per alleviare il problema. Le batterie più grandi e migliori da allacciare alla tua corsa sono un dato di fatto, ma se potessi generare energia dalla pioggia? Sono entusiasta di vedere cosa faranno i giocatori con le loro auto!

D – La domanda finale è legata all’end-game di Pacific Drive. Che impatto avrà la vettura potenziata con le migliori modifiche e le giuste protezioni sui pericoli che bisognerà affrontare? Sarà possibile creare un’automobile “overpowered” rispetto a ciò che ci circonderà (inteso come pericoli ambientali e nemici)?

R – Sebbene ci siano aggiornamenti molto potenti che puoi realizzare per la tua auto e che renderanno più semplice il tuo tempo nella Zona man mano che la difficoltà aumenta, parte del modo in cui personalizzi la tua auto dipenderà sempre dal giocatore. Più spazio di stoccaggio è un miglioramento più importante del carburante extra? Ci saranno sempre dei compromessi che alla fine dipendono dalla scelta del giocatore. Per quanto riguarda un’auto sovralimentata, abbiamo sicuramente visto delle combinazioni divertenti! Il nostro obiettivo è assicurarci che nulla “rompa” davvero il gioco, tuttavia rimaniamo regolarmente sorpresi dal modo in cui determinate combinazioni interagiscono con le varie anomalie nella zona.