Exodus: ecco Elise, il Dormiente con la tuta robotica

Archetype Entertainment ha rilasciato nuovi dettagli per Exodus, in particolare per uno dei compagni, Elise Charroux, che si uniscono al Viaggiatore nell’avventura. Di recente, Certain Affinity, lo studio di supporto di Halo Infinite, è stato recentemente confermato come co-sviluppatore principale, avendo lavorato al progetto dal 2022. A gennaio sono state pubblicate le informazioni sulla scelta del giocatore e per i finali.

Elise Charroux è una Dormiente che arriva nell’Ammasso Centauri dopo essere stata risvegliata dal crio sonno. Descritta come “Impavida, implacabile e leale fino all’eccesso”, affronta la battaglia indossando una tuta mech. La tuta è dotata di un’enorme potenza di fuoco, dalle doppie mini-pistole ai lanciagranate montati sulla spalla (con i suoi micro-missili Ultimate). Elise può fungere da tank della squadra, attirando l’attenzione dei nemici. Anche se è spesso sarcastica, ha affrontato difficoltà e naviga nei ricordi frammentati del suo tempo sulla Terra. Elise si trova nella cantina di Borderline, mentre chiacchiera con altri mercenari.

Exodus è ambientato decine di migliaia di anni nel futuro nell’ammasso Omega Centauri, descritto come una galassia “antica e insolita” che gli sviluppatori affermano di aver scelto per ragioni specifiche. L’umanità è fuggita da una Terra morente ed è la specie più debole nella galassia ostile, dove, nei panni del Viaggiatore, l’obiettivo del giocatore è aiutare la specie a sopravvivere rubando armi e tecnologia ai Celestiali, esseri potenti e nemici dell’umanità. I giocatori viaggeranno in tutta la galassia, ma sebbene queste missioni interstellari dureranno giorni per te, a casa, saranno passati decenni. In questo modo il gioco introdurrà le meccaniche di scelta e conseguenza nel giocatore. Archetype Entertainment afferma che è qualcosa su cui sta ponendo molta enfasi, con il gioco che presenta molteplici finali diversi. Lo sviluppatore afferma inoltre che il gioco non sarà un’esperienza lineare e consentirà ai giocatori di esplorare come desiderano.

Exodus è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC.