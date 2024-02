Tales of Arise arriva su Game Pass il 20 febbraio

Bandai Namco ha confermato tramite la pagina Twitter che Tales of Arise arriverà su Game Pass la prossima settimana, il 20 febbraio. Un’espansione, Tales of Arise: Beyond the Dawn (trovate qui la nostra Recensione), è stata lanciata lo scorso novembre. Il titolo ha venduto 2,7 milioni di unità in tutto il mondo.

La gamma di giochi aggiunti alla libreria di Game Pass nel corso di febbraio è stata rivelata all’inizio del mese e, sebbene sembrasse già abbastanza forte con titoli del calibro di Resident Evil 3, Bloodstained: Ritual of the Night e altri, un altro è stato ora confermato che il titolo principale si unirà ai ranghi del servizio. È interessante notare che, lo stesso giorno, dall’altra parte del recinto della console, l’acclamato gioco di ruolo d’azione viene lanciato sarà inoltre disponibile per i membri PlayStation Plus Extra e Premium tramite il catalogo dei giochi PlayStation Plus. Tales of Arise è stato lanciato per PC e console nel 2021 ed è stato accolto con successo dalla critica.

Beyond The Dawn inizia un anno dopo la conclusione di Tales of Arise. Alphen e il resto dei Sei sono in una posizione difficile: riveriti come gli eroi liberatori di Dahna o insultati come i distruttori dei diritti dei Renani. Accidentalmente incontrano l’enigmatica Nazamil, una potente giovane ragazza, figlia di un Lord di Rena e di una schiava di Dahna. I Sei si offrono di proteggere Nazamil, ma molte cose accadranno man mano che i giocatori progrediranno e si legheranno con i loro compagni nell’affrontare un mondo diviso dopo la fusione di Rena e Dahna. In questa espansione, i giocatori sperimenteranno nuove entusiasmanti sfide e vedranno un mondo che è allo stesso tempo familiare ma cambiato. Di seguito una panoramica del titolo:

Un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia “Atmospheric Shader”

Questo capitolo della saga introduce un nuovo shader grafico ispirato agli anime e alla pittura ad acquerello. Ammira personaggi dallo stile unico muoversi sullo sfondo di scenari ricchi di minuziosi dettagli.

Esplora un pianeta più vivo che mai

Scopri il mondo di Dahna, i cui paesaggi naturali cambiano volto con lo scorrere delle ore del giorno. Scala vette rocciose, nuota tra le acque dei fiumi, riposati intorno a un falò, cucina pietanze, visita nuove città, lotta contro il despota di un pianeta alieno e libera il popolo.

Tales of Arise è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.