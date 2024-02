Sonic Dream Team: disponibile il primo aggiornamento di contenuti

SEGA ha pubblicato il primo aggiornamento di contenuti di Sonic Dream Team, il nuovo platform d’azione in 3D di Sonic the Hedgehog disponibile in esclusiva per Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in continua espansione di oltre 200 divertenti giochi. Questo è il primo di tre aggiornamenti di contenuti previsti per quest’anno, e aggiunge nuove funzioni come la Corsa contro il Tempo, nuove missioni boss e tanto altro. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento:

Corsa contro il Tempo

Le Corse contro il Tempo sono arrivate! Ora i giocatori possono stabilire i tempi migliori per ogni atto e possono registrare i propri risultati nelle classifiche pubbliche.

Nuove missioni boss

È il momento di mettere alla prova le proprie abilità, con otto nuove missioni boss disponibili.

Cambiamenti ai combattimenti col boss

Il famigerato Dr. Crabulous, i Tetraomini e la Cacciaguardiana sono stati aggiornati con alcune nuove mosse per tenere i giocatori sulle spine nelle fasi di combattimento.

Speedrun

È ora di allenarsi con le speedrun! Per chi ama cimentarsi con le speedrun, sono state aggiunte classifiche apposite per ogni atto.

Sonic Dream Team è disponibile esclusivamente su Apple Arcade e puoi giocarci da iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.