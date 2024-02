Serum: pubblicati approfondimenti sulla sopravvivenza e le strategie

Lo sviluppatore Game Island e l’editore Toplitz Productions ti invitano a esplorare il mondo oscuro e minaccioso del loro gioco di avventura di sopravvivenza in prima persona SERUM. Presentati attraverso una serie di approfondimenti video, i video approfondiscono vari aspetti del gioco tra cui tattiche di sopravvivenza, minacce mortali, risorse vitali e altri consigli di gioco. Ulteriori dettagli su SERUM possono essere trovati sulla pagina Steam ufficiale del gioco. Trovate il trailer sui consigli di sopravvivenza qui sopra.

SERUM si è distinto tra il pubblico durante lo Steam Next Fest, classificandosi tra le prime 50 demo più giocate tra le altre 1150! Inoltre, si è assicurata un impressionante 17° posto nella lista delle demo più seguite durante l’evento. I giocatori saranno inoltre lieti di sapere che la demo del SERUM Next Fest è stata estesa ed è ancora disponibile per giocare fino a lunedì 19 febbraio. Di seguito una panoramica:

Il gioco è guidato da una meccanica di gioco unica: il misterioso elisir (siero) è cruciale per la tua sopravvivenza in un mondo infetto, un’ancora di salvezza che ha un effetto curativo del Flagello, un evento catastrofico causato dall’uomo che ha devastato il mondo. Contro l’urgenza del tempo, Serum spingerà i giocatori a scoprire come questo liquido vitale può prolungare la loro esistenza, amplificare le loro abilità e migliorare il loro arsenale di armi artigianale. La serie di video rivela maggiori dettagli sul gioco, sulle creature mutate e sulle sfide che i giocatori dovranno superare. Ti risvegli in un mondo invaso da una misteriosa sostanza tossica e con uno strano dispositivo attaccato al braccio. Avrai il coraggio di esplorare e sopravvivere in un ambiente così estraneo, o aspetterai inerte la tua fine? Una cosa è sicura: per prolungare la tua vita, avrai bisogno del Serum. E starà a te cercarlo.

