Star Wars The Old Republic: annunciato l’aggiornamento 7.4.1 e la stagione 6 “Building a Foundation”

Durante uno speciale streaming in diretta, Electronic Arts e BioWare hanno rivelato gli entusiasmanti aggiornamenti in arrivo per Star Wars: The Old Republic con l’aggiornamento 7.4.1 Galactic Season 6 – “Building a Foundation” che include Copero Stronghold, Date Night Mission, nuovo equipaggiamento e oggetti inediti nel tracciato ricompense Galactic Season e nel Cartel Market. Trovate il video della diretta qui sopra. Di seguito una panoramica dell’evento di Star Wars: The Old Republic:

Galactic Season 6 – Building a Foundation: In “ Building a Foundation” tornerai a Copero , dove il Casato Inrokini dell’Ascendenza Chiss nota i mutamenti in atto nella galassia e vuole conoscere quali sono i punti di forza degli altri esseri senzienti del cosmo. Spetterà a te far luce sugli eventi galattici per conto del Casato Inrokini, in cambio di una base operativa nascosta nello spazio Chiss .

Copero Stronghold: sbloccabile nel corso della Galactic Season 6, Copero Stronghold funge da hub per i contenuti della storia di questa stagione. Al completamento del livello 1 del tracciato delle ricompense, sbloccherai Copero Stronghold e la prima missione storia. Le due successive missioni storia possono essere sbloccate ai livelli 15 e 40.

Date Night: è stata introdotta una nuova funzionalità narrativa chiamata Date Night che ti permette di vivere momenti di intimità con i tuoi partner romantici nel gioco al di fuori dei soliti conflitti galattici. In questa missione Alliance Alert ti ritroverai in una lunga sequenza filmata specifica per il tuo partner, in cui uscirete insieme per bere qualcosa alla taverna, sfidarvi a Dejarik o perfino affrontare una sessione di allenamento. Inizialmente, i partner disponibili per la nuova funzionalità Date Night includono l'agente SIS Theron Shan, il Signore dei Sith Lana Beniko, il capitano Zakuulan Koth Vortena e l'ex Imperatore Eterno Arcann, tutti con una propria scena specifica.

Nuovo tracciato ricompense Galactic Season

Aggiornamenti Cartel Market

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

