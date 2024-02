Tekken 8 vende 2 milioni di copie

Durante la sua recente conferenza sugli utili trimestrali, Bandai Namco ha rivelato che Tekken 8 (trovate qui la nostra Recensione) ha venduto 2 milioni di unità in tutto il mondo, a meno di tre settimane dal suo lancio. Ciò significa che sta vendendo più del suo predecessore con un certo margine, con Tekken 7 che ha impiegato circa due mesi per raggiungere lo stesso traguardo di vendita. Anche il picco del numero di giocatori simultanei di Tekken 8 su Steam è ben più del doppio di quello di Tekken 7.

Oltre a ciò, il gioco sta anche superando le vendite di altri importanti giochi di combattimento usciti negli ultimi mesi. Street Fighter 6 , ad esempio, ha superato i 3 milioni di unità vendute in circa cinque settimane. Nello specifico nel Regno Unito, Tekken 8 ha venduto più del doppio delle copie fisiche al momento del rilascio rispetto al titolo Capcom. Nel frattempo, Mortal Kombat 1 ha raggiunto le 3 milioni di unità vendute poco più di due settimane fa, a più di quattro mesi dalla sua uscita. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam.

Bernstein on Bandai Namco post earnings call report: results are overall disappointing mainly due to 21 billion yen impairment losses attributed to underperforming game, likely Blue Protocol. Tekken 8's 2 million copies sold are "better than we’d hoped for at this point."

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) February 14, 2024