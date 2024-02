Helldivers 2 non riceverà il PVP, conferma il CEO di Arrowhead

Ormai non è un segreto che Helldivers 2 sia un successo per Arrowhead Game Studios e Sony dopo solo una settimana dal lancio su PC e PS5. Il titolo ha venduto quasi un milione di copie e ha raggiunto un picco di oltre 360.000 giocatori simultanei su Steam . Il successo del gioco è tale che nemmeno titoli come Call of Duty: Modern Warfare 3 possono essere paragonati in termini di giocatori, almeno su Steam. Il gioco riceverà nuovi nemici, obiettivi, biomi e aggiornamenti della storia per Galactic War, con Arrowhead che lavora per espandere la propria squadra per facilitare i contenuti futuri. La tabella di marcia deve ancora essere rivelata, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Su Twitter il CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, in una dichiarazione ha affermato:

Faremo del nostro meglio per trasformare Helldivers 2 in un gioco duraturo e di successo e in un amato IP. Ma non è successo da un giorno all’altro. Questo è solo l’inizio. Non aggiungeremo mai una modalità PvP. Questo per ridurre gli elementi tossici nella comunità. Vogliamo un ambiente che sia solidale, divertente e in cui tutti combattiamo dalla stessa parte!

Di seguito una panoramica del gioco:

Arruolati negli Helldivers e unisciti alla lotta per la libertà in una galassia ostile in uno sparatutto in terza persona veloce, frenetico e feroce.

DIVENTA UNA LEGGENDA

Verrai riunito in squadre composte da un massimo di quattro Helldivers e ti verranno assegnate missioni strategiche. Guardatevi le spalle a vicenda: il fuoco amico è una sfortunata certezza della guerra, ma la vittoria senza il lavoro di squadra è impossibile.

CARICHI

Fai piovere libertà dall’alto, intrufolati nel territorio nemico o stringi i denti e carica a testa in giù nelle fauci del combattimento. Il modo in cui consegni la libertà è una tua scelta; avrai accesso a una vasta gamma di potenza di fuoco esplosiva, armature salvavita e stratagemmi rivoluzionari… il gioiello nell’arsenale di ogni Helldiver.

REQUISIZIONE

Super Earth riconosce il tuo duro lavoro con preziosa Requisizione. Usalo per accedere a diversi premi a beneficio tuo, della tua squadra, della tua nave cacciatorpediniere e del nostro sforzo bellico complessivo.

MINACCE

Tutto su ogni pianeta ti vuole morto. Questo è ciò con cui abbiamo a che fare. Ogni nemico ha caratteristiche, tattiche e comportamenti distinti e imprevedibili, ma combattono tutti ferocemente e senza paura o moralità.

Helldivers 2 è disponibile per PS5 e PC. Continuate a seguirci pr maggiori informazioni.

